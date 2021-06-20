Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Степаненко рассказал, что нужно сборной Украины для победы над Австрией

12:18
Теги:

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча против Австрии на Евро-2020.

«Австрийцы очень сильны в физическом плане, это было заметно по играм с Македонией и Нидерландами. Австрия постоянно прессинговала и проводила быстрые атаки. Есть что-то схожее с немецким футболом, немецкие клубы играют в похожем стиле. Нам стоит ожидать похожего футбола в игре против Австрии. Нам нужно придерживаться дисциплины и выполнять план тренера. Конечно, не стоит забывать о самоотверженности. Сегодня в футболе нельзя без самоотверженности, без отдачи большого количества энергии на поле. Неважно, насколько хороша команда технически, без этого успеха добиться не получится», — приводит официальный сайт УЕФА слова Степаненко.

После двух туров группового турнира Евро-2020 Украина занимает второе место в таблице группы C с 3 очками. В последнем туре украинцы встретятся с Австрией. Игра состоится 21 июня, начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Евро-2020: расписание матчей 20 июня
Евро: турнирные таблицы всех групп после 2-го тура
Мбаппе обиделся на Жиру накануне старта Евро-2020
Стали известны потенциальные соперники России в 1/8 финала в случае попадания в плей-офф чемпионата Европы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи