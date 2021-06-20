Степаненко рассказал, что нужно сборной Украины для победы над Австрией

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча против Австрии на Евро-2020.

«Австрийцы очень сильны в физическом плане, это было заметно по играм с Македонией и Нидерландами. Австрия постоянно прессинговала и проводила быстрые атаки. Есть что-то схожее с немецким футболом, немецкие клубы играют в похожем стиле. Нам стоит ожидать похожего футбола в игре против Австрии. Нам нужно придерживаться дисциплины и выполнять план тренера. Конечно, не стоит забывать о самоотверженности. Сегодня в футболе нельзя без самоотверженности, без отдачи большого количества энергии на поле. Неважно, насколько хороша команда технически, без этого успеха добиться не получится», — приводит официальный сайт УЕФА слова Степаненко.

После двух туров группового турнира Евро-2020 Украина занимает второе место в таблице группы C с 3 очками. В последнем туре украинцы встретятся с Австрией. Игра состоится 21 июня, начало — в 19.00 (мск).