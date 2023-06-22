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Дюков вспомнил, как смотрел матч Евро-2008 Россия — Нидерланды

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков вспомнил, как смотрел матч 1/4 финала Евро-2008 Россия — Нидерланды (3:1).

— Вчера все ностальгировали по матчу с Нидерландами. Как вы его вспоминаете?

— Эмоции до сих пор сильные. Отличный матч. Все болельщики его вспоминают. Я его смотрел в Подмосковье, не был на самом матче. Смотрел в кругу друзей, до сих пор помню эти яркие эмоции.

21 июня 2008 года россияне обыграли Нидерланды со счетом 3:1 на чемпионате Европы-2008. В составе команды Гуса Хиддинка голы забили Роман Павлюченко, Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин.

Сборная России завоевала бронзовые медали турнира, уступив Испании в полуфинале (0:3).

РФС
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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