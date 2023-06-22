Тренер сборной Казахстана сообщил, что Алип решил остаться в «Зените»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил игру Бахтиера Зайнутдинова и Нуралы Алипа в матче против Северной Ирландии (1:0).

— Как бы оценили игру Зайнутдинова?

— Он только набирает форму после травмы. Ему тяжеловато, мы все это понимаем. Против Сан-Марино Бахтиер вышел не с первых минут, больше готовили его к Ирландии. Его нахождение на поле всегда для нас очень важно — и для ребят, и для тренерского штаба. Да, он может играть и лучше, но в целом с Ирландией провел добротный матч.

— Во время этого сбора обсуждали ли с Алипом его будущее? Нужно ли ему оставаться в «Зените» или искать команду, где он будет чаще выходить на поле?

— Да, говорили с ним на эту тему. Есть понимание, что Алип останется в «Зените» и будет конкурировать за место в составе.

— Но там есть Ренан, Родригао...

— В «Зените» всегда непросто, там собраны большие футболисты. Но даже состязаться с такими игроками на тренировках — уже очень серьезный опыт, который может привести к прогрессу.

— Сейчас в сборной Казахстана есть футболист, который может заиграть в крепком европейском клубе?

— Дам, пожалуй, обтекаемый ответ. Все зависит от тренера, к которому попадет тот или иной игрок.

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