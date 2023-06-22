Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Игры
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 09:00

Тренер сборной Казахстана сообщил, что Алип решил остаться в «Зените»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Магомед Адиев.
Фото Казахстанская федерация футбола

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил игру Бахтиера Зайнутдинова и Нуралы Алипа в матче против Северной Ирландии (1:0).

— Как бы оценили игру Зайнутдинова?

— Он только набирает форму после травмы. Ему тяжеловато, мы все это понимаем. Против Сан-Марино Бахтиер вышел не с первых минут, больше готовили его к Ирландии. Его нахождение на поле всегда для нас очень важно — и для ребят, и для тренерского штаба. Да, он может играть и лучше, но в целом с Ирландией провел добротный матч.

— Во время этого сбора обсуждали ли с Алипом его будущее? Нужно ли ему оставаться в «Зените» или искать команду, где он будет чаще выходить на поле?

— Да, говорили с ним на эту тему. Есть понимание, что Алип останется в «Зените» и будет конкурировать за место в составе.

— Но там есть Ренан, Родригао...

— В «Зените» всегда непросто, там собраны большие футболисты. Но даже состязаться с такими игроками на тренировках — уже очень серьезный опыт, который может привести к прогрессу.

— Сейчас в сборной Казахстана есть футболист, который может заиграть в крепком европейском клубе?

— Дам, пожалуй, обтекаемый ответ. Все зависит от тренера, к которому попадет тот или иной игрок.

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на сайте «СЭ»

Бактиер Зайнутдинов
Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Нуралы Алип
1
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер сборной Казахстана — о шансах попасть на Евро-2024: «Мы никому просто так ничего не отдадим!»
Новости
RSS RSS
Все новости