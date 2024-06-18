Дешам: «Если новости по Мбаппе не будут хорошими, будем сражаться без него»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Австрией (1:0) в матче Евро-2024 выразил обеспокоенность травмой нападающего Килиана Мбаппе в конце игры.

«Решение будет принято, когда станут известны подробности. Я видел его лежащим на массажном столе, у него не просто царапина. Он в центре внимания, и это нормально. Как только сможем, мы предоставим все подробности.

Я всегда говорил: с Килианом сборная Франции всегда становится сильнее. Если новости не будут хорошими, мы будем сражаться без него. Килиан — это Килиан. Любую команду, в которой он играет, делает сильнее», — цитирует L'Equipe Дешама.

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.