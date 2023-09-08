Мартен де Рон рассказал, за счет чего Нидерланды обыграли Грецию в отборе Евро-2024

Полузащитник сборной Нидерландов Мартен де Рон прокомментировал победу над Грецией (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

«Конечно, я не тот игрок, который выходит на поле ради голов, но я очень рад забить свой первый гол за сборную, а также сделать счет 1:0 и таким образом помочь команде. Мы вложили много энергии в игру, прессингуя, и несколько раз отбирали мяч на их половине поля. Мы были очень агрессивны. Но я думаю, что первая половина была позитивной и полной энергии», — цитирует пресс-служба УЕФА де Рона.

Нидерланды идут на втором месте в группе В, набрав 6 очков. Греция расположилась на третьей строчке (6 очков).