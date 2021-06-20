Давид Алаба: «Сборная Австрии хочет победить Украину и войти в историю»

Защитник сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от матча со сборной Украины на Евро-2020.

«Я вижу, что каждый игрок понимает важность этого матча, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 20 июня. — Мы хотим войти в историю. Австрия никогда раньше не выходила из группы на Евро. Мы очень взволнованы и очень хотим победить.

Настроение в команде отличное. Мы все знаем, что завтра важный матч. Мы приехали, чтобы победить и войти в историю. Если пройдем групповой этап, это будет просто здорово. Но пока все наше внимание сосредоточено только на этой игре».

Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени. Украинцам достаточно сыграть вничью для того, чтобы выйти в 1/8 финала со второго места