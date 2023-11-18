Дания стала 13-й сборной — участницей чемпионата Европы-2024

Сборная Дании благодаря победе над Словенией (2:1) вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2024. Датчане набрали 22 очка за 9 туров в группе H и стали 12-м участником Евро-2024.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня, поэтому сборная Германии сыграет в турнире как страна-организатор.

Ранее путевки в финальную стадию чемпионата Европы-2024 заработали сборные Франции, Бельгии, Португалии, Испании, Шотландии, Турции, Австрии, Англии, Венгрии, Албании и Словакии.