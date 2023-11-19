Саутгейт рассказал, какой состав сборной Англии планирует собрать к Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что думает о составе национальной команды к чемпионату Европы 2024 года.

«Дойдя до последних этапов двух последних турниров, мы знаем, что физические требования были намного выше, чем мы могли себе представить. Мы знаем, что это очень важно. Нам будут особенно полезны игроки, способные адаптироваться, а также игроки, которые могут играть более чем на одной позиции», — цитирует тренера Evening Standard.

Сборная Англии гарантировала себе выход в финальную стадию Евро-2024 еще до завершения отборочного турнира. В финальном туре отбора англичане встретятся со сборной Северной Македонии.