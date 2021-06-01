Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о невозможности допуска российских болельщиков, которые приобрели билеты на игру группового этапа чемпионата Европы в Дании.

«Насколько я понимаю, тут все зависит от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По моей информации, нашу вакцину скоро одобрят. Вакцина у нас прекрасная, прививки делать надо! Тут очень простая история: либо ты болеешь, либо ты вакцинируешься. К сожалению, нам остается только ждать признания ВОЗ. Нам тоже стоит быть осторожными в плане антиковидных мер. Сейчас в мире идет война вакцин. Мы некоторым образом здесь стали заложниками ситуации», — сказал Губерниев «СЭ».

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.

Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

(Владимир Пушкарев)