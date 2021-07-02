Черчесов рассказал о звонке Зобнину после матча с Данией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о звонке полузащитнику Роману Зобнину после матча Евро-2020 против Дании (1:4).

«После прилета я подождал день-два, потом позвонил Роме Зобнину. Попросил его с одной стороны проанализировать, с другой — дать себе оценку в этой ситуации и, самое главное, забыть о том, что произошло и готовиться к сезону. Но забыть не просто так, а проанализировав. Тем более, я его за 2-3 дня до игры вызывал, мы обсуждали некоторые вещи, которые я видел и которые надо было поправить», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

В матче с Данией Зобнин допустил результативную ошибку, которая привела ко второму голу в ворота сборной России.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.