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Черчесов рассказал о звонке Зобнину после матча с Данией

14:21
Станислав Черчесов и Роман Зобнин. Фото Reuters
Станислав Черчесов и Роман Зобнин. Фото Reuters
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о звонке полузащитнику Роману Зобнину после матча Евро-2020 против Дании (1:4).

«После прилета я подождал день-два, потом позвонил Роме Зобнину. Попросил его с одной стороны проанализировать, с другой — дать себе оценку в этой ситуации и, самое главное, забыть о том, что произошло и готовиться к сезону. Но забыть не просто так, а проанализировав. Тем более, я его за 2-3 дня до игры вызывал, мы обсуждали некоторые вещи, которые я видел и которые надо было поправить», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

В матче с Данией Зобнин допустил результативную ошибку, которая привела ко второму голу в ворота сборной России.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости