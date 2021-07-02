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Черчесов — о скандальном видео Дзюбы: «Самые воспитанные ничего никогда не выигрывают»

14:10
Артем Дзюба. Фото AFP
Артем Дзюба. Фото AFP
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению национальной команды на Евро-2020, рассказал, что думает о ситуации со скандальным интимным видео Артема Дзюбы и отметил его лидерские качества.

«Есть вещи, которые, конечно, непростительны. Он это знает, мое мнение знает. Он капитан команды, Дзюба доказал это, забив Словении, там сделал, тут сделал. Он свою работу делает. Еще раз повторю, это некрасиво, и он это знает. Но нужно отделять одно от другого.

Дзюба не утратил лидерские качества. Я уже говорил, что правильные и воспитанные ничего не выигрывают. Если тренеру не кокму пристать — день зря прошел. Цикл прошел, нужно выслушать, какие у него планы. Мы не можем разбрасываться игроками такого уровня. Время все покажет», — сказал Черчесов.

7 ноября 2020 года по интернету начало распространяться интимное видео с участием Дзюбы. После этого он не получил вызов на ближайшие матчи сборной России.

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.

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