Колосков заявил, что у РФС есть все права для проведения чемпионата Европы

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что у России есть все права на проведение чемпионата Европы.

Ранее УЕФА получил от РФС декларацию о намерении провести Евро в 2028 или 2032 году.

«Это было предложение генерального секретаря РФС Александра Алаева, согласованное с президентом организации Александром Дюковым. Речь идет не о заявке, а о намерении выдвинуть кандидатуру. Теперь УЕФА должен прислать в РФС документы, которые нужно оформить в качестве заявки.

О шансах судить достаточно сложно, но надо подчеркнуть, что РФС по-прежнему является членом УЕФА и на РФС распространяются такие же права, как и на всех других членов. О шансах можно говорить после одобрения заявки и, допустим, если РФС попадет в шорт-лист», — приводит ТАСС слова Колоскова.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.