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Сегодня, 12:48

Колосков заявил, что у РФС есть все права для проведения чемпионата Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что у России есть все права на проведение чемпионата Европы.

Ранее УЕФА получил от РФС декларацию о намерении провести Евро в 2028 или 2032 году.

«Это было предложение генерального секретаря РФС Александра Алаева, согласованное с президентом организации Александром Дюковым. Речь идет не о заявке, а о намерении выдвинуть кандидатуру. Теперь УЕФА должен прислать в РФС документы, которые нужно оформить в качестве заявки.
О шансах судить достаточно сложно, но надо подчеркнуть, что РФС по-прежнему является членом УЕФА и на РФС распространяются такие же права, как и на всех других членов. О шансах можно говорить после одобрения заявки и, допустим, если РФС попадет в шорт-лист», — приводит ТАСС слова Колоскова.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/14168955
Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
Чемпионат Европы по футболу
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