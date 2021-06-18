Бускетс излечился от коронавируса и сможет принять участие в Евро-2020

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс излечился от коронавируса, которым заболел 6 июня. В скором времени футболист присоединиться к национальной команде, сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола страны.

Матч первого тура Евро-2020 со Швецией (0:0) капитан пропустил, однако сегодня, 18 июня, он вместе с командой отправится на игру против Польши.

Матч Польша — Испания состоится завтра, 19 июня. Начало — в 22.00 (мск).