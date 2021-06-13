Австрия — Македония: прогноз Сергея Шавло на матч Евро-2020
Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы по футболу между сборными Австрии и Македонии.
«Думаю, Австрия выиграет 2:1, — сказал Шавло «СЭ». — Это более опытная команда, многие футболисты сборной играют за границей. Некоторые из них были в серьезных чемпионатах. Вообще сборная очень мобильная, сейчас в ней идет смена поколений, но опытные игроки остаются, у которых есть преимущество над македонцами».
Матч Австрия — Македония состоится в воскресенье, 13 июня. Начало в 19:00 по московскому времени.
(Мария Куцубеева)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю