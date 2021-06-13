Шевченко сообщил о готовности сборной Украины к матчу с Голландией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о предстоящем матче 1-го тура Евро-2020 с Голландией.
«Очень важная для нас игра, команда готова к ней. Мы должны показать идеальную игру. Уважаем голландцев, но мы хорошо их изучили. На каждую игру у нас отдельный план. Мы знаем их сильные и слабые стороны. Надеемся, что сыграем отличный матч и сможем добиться положительного результата», — цитирует Шевченко сайт УЕФА.
Игра состоится сегодня, 13 июня. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю