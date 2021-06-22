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«Аталанта» лидирует по количеству игроков, забивавших на Евро-2020

19:37
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Четыре игрока «Аталанты» забили хотя бы один гол на Евро-2020, сообщает 22 июня Opta. Это Робин Гозенс, Йохахим Мехле, Алексей Миранчук и Маттео Пессина.

Как указывает источник, ни одна другая клубная команда не имеет столько авторов голов на Евро. Статистика не учитывает мячи, забитые в свои ворота.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский мог бы стать еще одним автором гола на Евро-2020, выступающим за «Аталанту», если бы реализовал пенальти в матче с Македонией (2:1).

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