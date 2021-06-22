«Аталанта» лидирует по количеству игроков, забивавших на Евро-2020
19:37
Четыре игрока «Аталанты» забили хотя бы один гол на Евро-2020, сообщает 22 июня Opta. Это Робин Гозенс, Йохахим Мехле, Алексей Миранчук и Маттео Пессина.
4 — Excluding own-goals, four #Atalanta players (Gosens, Maehle, Miranchuk, Pessina) have scored at least 1 goal in this #Euro2020. No other team has so many different scorers. Level.— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 22, 2021
Как указывает источник, ни одна другая клубная команда не имеет столько авторов голов на Евро. Статистика не учитывает мячи, забитые в свои ворота.
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский мог бы стать еще одним автором гола на Евро-2020, выступающим за «Аталанту», если бы реализовал пенальти в матче с Македонией (2:1).
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