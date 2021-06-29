Семин: «У Украины есть все шансы пройти Швецию»

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин оценил шансы сборной Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции.

— Выступление Украины оказалось не самым стабильным, — цитирует Семина RT. — Матч с Нидерландами получился очень и очень хорошим, но очков набрать не удалось. К сожалению, в футболе не всегда классная игра приносит победу. Встречи с Северной Македонией и Австрией, напротив, вышли средними. Но главное, украинцы выполнили задачу и вышли в плей-офф.

— Каковы шансы соседей на успех в противостоянии со Швецией?

— Важно, что у подопечных Шевченко была целая неделя на подготовку. Думаю, за это время они успеют набрать форму. В команде собраны молодые достаточно талантливые ребята. Уверен, в 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину. По крайней мере, есть потенциал для дальнейшего развития. Сам Шевченко хорошо владеет ситуацией. К тому же, будучи футболистом, он сам получил немалый опыт выступления на крупных турнирах. Времени-то с тех пор прошло немного. Мне кажется, внутри коллектива сложилась отличная атмосфера. У них есть все шансы пройти Швецию.

— На сегодняшний день сборная Украины сильнее сборной России?

— Не хочу сравнивать. Мы сможем сделать это тогда, когда они сойдутся на футбольном поле. Пока можно говорить только о том, что Украина при стечении определённых обстоятельств с тремя очками вышла из группы, а Россия с таким же количеством баллов — нет. С другой стороны, в спорте всегда всё определяют результат и итоговое место. У соседей результат есть. А победа над Швецией станет достаточно серьёзным достижением.

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало — в 22:00 по московскому времени.