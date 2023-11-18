Армения сыграет с Уэльсом в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 в субботу, 18 ноября. Матч пройдет на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Армения — Уэльс будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию встречи в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе D армянская сборная набрала 7 очков и занимает 4-е место, команда Роберта Пейджа с 10 баллами располагается на 2-й строчке.

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