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Сегодня, 16:00

Армения — Уэльс: смотреть трансляцию матч отбора Евро 2024 в прямом эфире

Армения сыграет с Уэльсом в отборочном турнире Евро-2024 18 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Роберт Пейдж, главный тренер сборной Уэльса.
Фото AFP

Армения сыграет с Уэльсом в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 в субботу, 18 ноября. Матч пройдет на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Армения — Уэльс будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию встречи в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
18 нояб, 17:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
Уэльс

В группе D армянская сборная набрала 7 очков и занимает 4-е место, команда Роберта Пейджа с 10 баллами располагается на 2-й строчке.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
Сборная Армении по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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