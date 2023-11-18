Тихонов оценил шансы Казахстана на выход на Евро-2024

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов поделился мнением с «СЭ» о предстоящем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 между сборными Казахстана и Словении.

«Я считаю, что шансы всегда есть, но они небольшие. Казахстану нужно атаковать и выигрывать. Но Казахстан обыгрывал Финляндию на выезде. Пожелаем им удачи. Наверное, это сильнейший состав за всю историю Казахстана, потому что есть результаты, хорошее поколение. Я знаю многих футболистов. Думаю, что наступило время, когда Казахстан может проявить себя», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Казахстан набрал 18 очков и сохраняет шансы на выход из группы Н. Команда занимает третье место и отстает от Дании (22 балла) и Словении (19).

Матч Словения — Казахстан пройдет в понедельник, 20 ноября. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Сергей Жуков