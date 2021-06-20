Бурак Йылмаз: «Не смогли сыграть на уровне, соответствующем такому крупному турниру»
23:20
Капитан сборной Турции Бурак Йылмаз заявил, что команда не смогла продемонстрировать достоянную игру на Евро-2020.
«Должен признать, что мы не смогли сыграть на уровне, соответствующем такому крупному турниру. Мы вышли на Евро, мы хорошо выступаем в отборочном турнире чемпионата мира, но я вижу, что нам еще нужно учиться играть на таких турнирах. Нам нужно усвоить этот урок», — цитирует Йылмаза сайт УЕФА.
Команда Турции проиграла все три матча группы А на Евро-2020, уступив сборным Италии (0:3), Уэльса (0:2) и Швейцарии (1:3).
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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