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Бурак Йылмаз: «Не смогли сыграть на уровне, соответствующем такому крупному турниру»

23:20
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Капитан сборной Турции Бурак Йылмаз заявил, что команда не смогла продемонстрировать достоянную игру на Евро-2020.

«Должен признать, что мы не смогли сыграть на уровне, соответствующем такому крупному турниру. Мы вышли на Евро, мы хорошо выступаем в отборочном турнире чемпионата мира, но я вижу, что нам еще нужно учиться играть на таких турнирах. Нам нужно усвоить этот урок», — цитирует Йылмаза сайт УЕФА.

Команда Турции проиграла все три матча группы А на Евро-2020, уступив сборным Италии (0:3), Уэльса (0:2) и Швейцарии (1:3).

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