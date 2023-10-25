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25 октября, 23:14

Алип ответил на вопрос о шансах сборной Казахстана выйти на Евро-2024

Алина Савинова
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Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о шансах команды выйти в финальную часть Евро-2024.

«Давайте сейчас не будем забегать вперед. Как Всевышний решит, так и будет. Наше дело работать, а на результаты других матчей точно никак не можем повлиять», — цитирует Алипа Metaratings.ru.

17 октября казахстанская команда обыграла Финляндию в отборочном турнире Евро-2024 со счетом 2:1. Сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице группы Н, набрав 15 очков за 8 игр. 17 ноября команда на своем поле примет Сан-Марино.

Источник: https://metaratings.ru/news/alip-otvetil-na-vopros-o-shansakh-sbornoi-kazakhstana-vyiti-na-evro-298738/
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Нуралы Алип
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