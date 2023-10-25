Алип ответил на вопрос о шансах сборной Казахстана выйти на Евро-2024

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о шансах команды выйти в финальную часть Евро-2024.

«Давайте сейчас не будем забегать вперед. Как Всевышний решит, так и будет. Наше дело работать, а на результаты других матчей точно никак не можем повлиять», — цитирует Алипа Metaratings.ru.

17 октября казахстанская команда обыграла Финляндию в отборочном турнире Евро-2024 со счетом 2:1. Сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице группы Н, набрав 15 очков за 8 игр. 17 ноября команда на своем поле примет Сан-Марино.