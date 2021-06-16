Алексей Миранчук: «Ждали, что финны будут много обороняться и играть на контратаках»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением об игре финнов в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 (1:0).

— Вы в сборной чаще выходили на замену, а сегодня вышли с первых минут. Сильно различается игровое задание в связи с этим? И какое впечатление произвели финны?

— Выполнил установку тренера — не я, вся команда. Не впервые вышел в старте. Разница, конечно, есть. Но всегда есть функции и требования, от выполнения которых многое зависит. Что касается соперника, то мы ждали, что финны будут много обороняться и играть на контратаках. Мы готовились к этому.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. Столько же у Финляндии и Бельгии. У Дании — ноль очков.

В заключительном матче группового этапа Россия 21 июня сыграет против датчан. Встреча состоится в Копенгагене.