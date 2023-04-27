Адиев рассказал о сложностях сборной Казахстана при подготовке к отборочным матчам ЧЕ-2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев объяснил, почему команда не проводила товарищеских матчей при подготовке к отбору на ЧЕ-2024.

«Товарищеских игр не будет. Это очень проблематично — собрать футболистов вне дат УЕФА», — приводит слова Адиева Legalbet.kz.

После 2 матчей сборная Казахстана занимает третье место в отборочной группе H. Команда Адиева уступила Словении (1:2) и обыграла Данию (3:2).