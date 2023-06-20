Тикнизян оценил шансы сборной Армении выйти в финальную часть чемпионата Европы 2024 года

Защитник сборной Армении Наир Тикнизян оценил шансы команды выйти в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

«Сейчас преждевременно оценивать наши шансы на выход на чемпионат Европы. На таблицу будем смотреть после последней игры. Следующий матч против Турции станет ключевым? Любая игра в сборной ключевая, даже товарищеская. Но матч с Турцией приобретает иной характер, и мы понимаем, по каким причинам. Если нам удастся заработать свои очки, в лучшем случае победить, то наши шансы на выход из группы будут высоки. Но пока об этом рано думать. Надо делать все возможное, чтобы выступать как можно лучше. Я думаю, мы сможем показать достойный и хороший футбол», — приводит слова Тикнизян Metaratings.ru.

19 июня сборная Армении одержала победу над национальной командой Латвии (2:1). Благодаря этому выигрышу Армении поднялась на 2-ю строчку группы D с 6 очками. Лидером группы является Турция (9 очков).

Матч Турция — Армения пройдет 8 сентября. Начло — в 21:45 по мск.