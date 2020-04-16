Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о конфликте в национальной команде на чемпионате Европы-2016.

— После прихода Слуцкого в сборную был всплеск, — сказал в программе «Матч ТВ» «Наши на Евро» Дзюба. — Когда тренер меняется, такое всегда происходит. При Капелло вроде потеряли шансы выйти на Евро-2016, но потом появился Леонид Викторович, которого многие не знали. Тут раз-раз-раз — и волшебство, на ЧЕ едем. Эти знаменитые инсайды, что Мамаев подрался с Широковым или Глушаковым. По факту, Паша был ни при чем. Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Тут было смешно. В той ситуации я шел для подстраховки, если что случится. Так и получилось. Глушакова чуть не задушил, бедолагу. После матча с Уэльсом сидели и обсуждали игру. Сказали, что надо принять нашу плохую игру. Во всем и везде нужно быть командой. Сражаться друг за друга, рубиться.