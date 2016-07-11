Что сказал Криштиану Роналду в перерыве матча Португалия - Франция?

Защитник сборной Португалии Седрик Суариш после победы над Францией (1:0 д. в.) в финале Euro-2016 рассказал, что сказал игрокам в перерыве встречи замененный из-за травмы Криштиану Роналду. По словам Суариша, форвард "Реала" нашел нужные слова и смог мотивировать команду на второй тайм.

– Травма Роналду стала для нас очень тяжелым моментом, – цитирует Суариша goal.com. – Для меня и для всей команды. Все были просто в шоке. Однако в перерыве Криштиану нашел для нас фантастические слова. Он придал нам огромной уверенности, сказав: "Слушайте, ребята. Я уверен, что мы выиграем Euro. Поэтому просто будьте едины и сражайтесь".

Это невероятно. Команда великолепно показала себя. Мы продемонстрировали, что когда игроки борются как одно целое, то команда становится гораздо сильнее.

Криштиану Роналду – просто фантастика. Его отношение нельзя описать словами. Он очень помог в перерыве. Всем. У него всегда находятся много мотивирующих слов. Команда отреагировала на них.