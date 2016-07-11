Криштиану Роналду: "Золотой мяч"? Euro-2016 увеличит мои шансы, но я не одержим этим"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в финале чемпионата Европы над Францией (1:0) отметил вклад в итоговой результат главного тренера команды Фернанду Сантуша. Также 31-летний футболист проанализировал свои шансы на завоевание четвертого "Золотого мяча" в карьере.

- Я ждал этого дня с 2004 года, - цитирует AS Криштиану Роналду. - Всегда говорил, что хочу выиграть что-то с национальной командой, чтобы войти в историю. Задача выполнена! Я выиграл все на клубном уровне, но мне не хватало трофея со сборной. Португалия заслужила эту победу, мы ждали ее много лет, в нас никто не верил.

Фернанду Сантуш - главный элемент в победе сборной на Euro-2016. Он всегда нам говорил, что в Лиссабон мы должны вернуться только 11 июля. Футболисты верили в него. "Золотой мяч"? Победа увеличивает мои шансы, но я не одержим этой наградой.

Антуан Гризманн: "Борьба за "Золотой мяч" завершена"