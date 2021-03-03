Британская топ-модель бросила Деле Алли из-за киберспорта. У нее шикарное тело, но футболист предпочел игры

Футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли и топовая модель нижнего белья Руби Мэй больше не вместе, сообщает The Sun.

Деле Алли и Руби Мэй. Фото Instagram

И случилось это не из-за того, что футболиста застукали с другой или он не помыл посуду, а по более современной причине. Помимо реального футбола, Алли увлекается еще и киберспортом. На его канале в Twitch 130 тысяч подписчиков, для которых он в свободное время стримит FIFA, Fortnite, Call of Duty и другие популярные сейчас игры.

И это стало большой проблемой ввиду того количества времени, которое спортсмен тратит на попытки стать лучшим в батл роялях или виртуальном футболе.

Что делать девушке, парень которой пропадает либо на тренировках либо сидит спиной, уткнувшись в монитор и раздражая своими эмоциональными комментариями игрового процесса? Правильно, собирать вещи. Что Руби в один прекрасный момент и сделала.

Модели окончательно надоела ситуация, когда ей уделяют все меньше внимания и решила отправиться в свободное плавание подальше от геймеров и стримов. Теперь Алли никто не помешает и дальше прокачивать своих персонажей и увеличивать базу преданных фанов.

Так что же футболист променял на относительный успех в мире игр и стриминга? Давайте смотреть.

Интересно, как главный тренер «шпор» Жозе Моуринью относится к увлечениям своего футболиста? Недавно Деле Алли провел прекрасный матч в Лиге Европы против «Вольфсбергера», где забил ударом через себя и отдал две голевые передачи, но давайте признаем, что уровень команд австрийской и английской лиг кардинально различается, а в АПЛ игрок совсем не блещет. Клуб в последнее время теряет много очков и «заслуга» Алли, как одного из лидеров команды, в этом определенно есть.