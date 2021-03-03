«Манчестер Сити» проводит великий сезон. Команда Гвардьолы может побить мировой рекорд

«Горожане» одержали уже 21 победу подряд во всех турнирах.

«Манчестер Сити» одержал 15-ю победу подряд в АПЛ, разгромив «Вулверхэмптон» (4:1) — это третья по продолжительности победная серия в истории лиги. В позапрошлом году команда Хосепа Гвардьолы остановилась на этой же отметке и не смогла превзойти свой же рекорд, установленный в 2017 году. Его совладельцем является «Ливерпуль».

Самые длинные победные серии в АПЛ. Фото «СЭ»

Четыре победы отделяют «Манчестер Сити» от повторения рекорда для пяти ведущих европейских чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Франция, Германия), которая принадлежит «Баварии». В 2013-2014 годах мюнхенский клуб не терял очки в бундеслиге на протяжении 19 игр подряд. Чтобы превзойти этот результат, «горожанам» необходимо будет в следующих турах обыграть «Манчестер Юнайтед» (д), «Саутгемптон» (д), «Фулхэм» (г), «Лестер» (г) и «Лидс» (д).

Самые длинные победные серии в истории топ-5 лиг Европы. Фото «СЭ»

Команда Гвардьолы продолжает улучшать показатель по продолжительности победной серии английских клубов во всех турнирах на высшем уровне — уже 21 матч. Предыдущий рекорд, который делили между собой «Арсенал» и «Престон Норд Энд» (14), «Сити» побил еще шесть игр назад.

Самые длинные победные серии английских клубов во всех турнирах на высшем уровне. Фото «СЭ»

Однако в истории топ-5 лиг Европы есть две более продолжительные серии. В прошлом году «Бавария» под руководством Ханса-Дитера Флика выдала невероятные 23 победы подряд, выиграв чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Немецкий клуб тогда превзошел достижение «Реала», которое тот установил в 2014 году.

Самые длинные победные серии представителей топ-5 лиг Европы во всех турнирах. Фото «СЭ»

Выдающаяся победная серия «Манчестер Сити» пока не входит в десятку самых продолжительных в истории футбола. Для попадания в топ-10 необходимо одержать еще две победы — тогда получится догнать все ту же «Баварию» Флика и «Црвену Звезду» Славолюба Муслина.

Мировой рекорд принадлежит одному из самых титулованных клубов в истории Венгрии «Уйпешту», который в послевоенные годы сумел одержать 30 побед подряд. В 2017 году к рекорду был близок валлийский клуб «Нью-Сейнтс», однако его серию на отметке в 27 выигранных матчей на 90+4-й минуте прервал скромный даже по меркам Уэльса клуб «Ньютаун» (3:3).