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«Манчестер Сити» проводит великий сезон. Команда Гвардьолы может побить мировой рекорд

Денис Аль-Юсифи
Денис Аль-Юсифи
Корреспондент
Сегодня, 20:15
«Манчестер Сити» может побить мировой рекорд. Фото Reuters Самые длинные победные серии в АПЛ. Фото "СЭ" Самые длинные победные серии в истории топ-5 лиг Европы. Фото "СЭ" Самые длинные победные серии английских клубов во всех турнирах на высшем уровне. Фото "СЭ" Самые длинные победные серии представителей топ-5 лиг Европы во всех турнирах. Фото "СЭ" Самые длинные победные серии в истории футбола во всех турнирах на высшем уровне. Фото "СЭ"
«Манчестер Сити» может побить мировой рекорд. Фото Reuters
Теги:
«Горожане» одержали уже 21 победу подряд во всех турнирах.

«Манчестер Сити» одержал 15-ю победу подряд в АПЛ, разгромив «Вулверхэмптон» (4:1) — это третья по продолжительности победная серия в истории лиги. В позапрошлом году команда Хосепа Гвардьолы остановилась на этой же отметке и не смогла превзойти свой же рекорд, установленный в 2017 году. Его совладельцем является «Ливерпуль».

Самые длинные победные серии в АПЛ. Фото "СЭ"
Самые длинные победные серии в АПЛ. Фото «СЭ»

Четыре победы отделяют «Манчестер Сити» от повторения рекорда для пяти ведущих европейских чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Франция, Германия), которая принадлежит «Баварии». В 2013-2014 годах мюнхенский клуб не терял очки в бундеслиге на протяжении 19 игр подряд. Чтобы превзойти этот результат, «горожанам» необходимо будет в следующих турах обыграть «Манчестер Юнайтед» (д), «Саутгемптон» (д), «Фулхэм» (г), «Лестер» (г) и «Лидс» (д).

Самые длинные победные серии в истории топ-5 лиг Европы. Фото "СЭ"
Самые длинные победные серии в истории топ-5 лиг Европы. Фото «СЭ»

Команда Гвардьолы продолжает улучшать показатель по продолжительности победной серии английских клубов во всех турнирах на высшем уровне — уже 21 матч. Предыдущий рекорд, который делили между собой «Арсенал» и «Престон Норд Энд» (14), «Сити» побил еще шесть игр назад.

Самые длинные победные серии английских клубов во всех турнирах на высшем уровне. Фото "СЭ"
Самые длинные победные серии английских клубов во всех турнирах на высшем уровне. Фото «СЭ»

Однако в истории топ-5 лиг Европы есть две более продолжительные серии. В прошлом году «Бавария» под руководством Ханса-Дитера Флика выдала невероятные 23 победы подряд, выиграв чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Немецкий клуб тогда превзошел достижение «Реала», которое тот установил в 2014 году.

Самые длинные победные серии представителей топ-5 лиг Европы во всех турнирах. Фото "СЭ"
Самые длинные победные серии представителей топ-5 лиг Европы во всех турнирах. Фото «СЭ»

Выдающаяся победная серия «Манчестер Сити» пока не входит в десятку самых продолжительных в истории футбола. Для попадания в топ-10 необходимо одержать еще две победы — тогда получится догнать все ту же «Баварию» Флика и «Црвену Звезду» Славолюба Муслина.

Мировой рекорд принадлежит одному из самых титулованных клубов в истории Венгрии «Уйпешту», который в послевоенные годы сумел одержать 30 побед подряд. В 2017 году к рекорду был близок валлийский клуб «Нью-Сейнтс», однако его серию на отметке в 27 выигранных матчей на 90+4-й минуте прервал скромный даже по меркам Уэльса клуб «Ньютаун» (3:3).

Самые длинные победные серии в истории футбола во всех турнирах на высшем уровне. Фото "СЭ"
Самые длинные победные серии в истории футбола во всех турнирах на высшем уровне. Фото «СЭ»

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