Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам декабря.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ассоциации.

Больше всех голосов набрал Роберт Левандовски. В команде месяца по три игрока «Манчестер Сити» и «Реала».

В сборную декабря вошли. Фото «СЭ»

Вариант «СЭ» выглядит так. Фото «СЭ»

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

вратари Эдерсон («Манчестер Сити»), Менди («Челси»), де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

защитники Упамекано («Бавария»), Рюдигер, Маркос Алонсо, Тиагу Силва (все — «Челси»), Ляпорт («Манчестер Сити»), Мерих Демирал («Аталанта»), Алаба («Реал»), Акунья, Кунде (оба — «Севилья»), Сако («Монпелье»), Шкриньяр («Интер»), Смоллинг («Рома»), Тирни, Уайт (оба — «Арсенал»);

полузащитники Кессье («Милан»), Гюндоган, Родри, Фоден (все — «Манчестер Сити»), Жоржиньо, Канте, Маунт (все — «Челси»), Винисиус Жуниор, Кроос (оба — «Реал»), Зелиньски («Наполи»), Окампос, Ракитич (оба — «Севилья»), Сака («Арсенал»), Локателли («Ювентус»), Брозович («Интер»), Мюллер, Сане, Гнабри (все — «Бавария»), Саванье («Монпелье»);

нападающие Лаутаро Мартинес («Интер»), Шик («Байер»), Влахович («Фиорентина»), Луис Диас, Отавиу (оба — «Порту»), Стерлинг, Махрез (оба — «Манчестер Сити»).