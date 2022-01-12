«Ливерпуль» — «Арсенал»: рестарт полуфинала будет огненный даже без Салаха и Мане
В четверг, 13 января, «Ливерпуль» и «Арсенал» наконец-то сыграют в полуфинале Кубка Английской лиги. Сделать ставки на эту игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда состоится и где смотреть матч «Ливерпуль» — «Арсенал»
«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют 13 января в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало матча — в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет matchtv.ru, трансляция начнется в 22.40.
«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч 13 января
Изначально этот матч планировался как ответный в полуфинале Кубка лиги, но в дело вмешался коронавирус, а точнее, его новый штамм «омикрон». Первая игра между «Ливерпулем» и «Арсеналом» должна была состояться 6 января в Лондоне. Но за сутки до начала встречу отменили по просьбе «Ливерпуля» — красных накрыла вспышка ковида в клубе, пришлось даже на несколько дней закрыть тренировочную базу. Теперь встреча на «Энфилде» станет не ответной, как планировалось изначально, а первой. В Лондоне «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют 20 января.
После переноса первого полуфинала команды успели сыграть в Кубке Англии. «Арсенал» на выезде уступил «Ноттингем Форест» из Чемпионшипа, а «Ливерпуль» дома наполовину резервным составом победил «Шрусбери» — 4:1.
Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает мерсисайдцев фаворитом матча. Коэффициент на победу команды Юргена Клоппа — 2.03, на «Арсенал» — 3.50, на ничью — 3.90.
Обе команды точно будут в неоптимальных составах. Дело тут не только в ковиде, но и в Кубке Африки. «Ливерпуль» лишился двух главных атакующих звезд — Мо Салаха и Садио Мане, плюс полузащитника Наби Кейта. «Арсенал» отправил на турнир сразу пятерых игроков (больше всех в АПЛ), но из них только хавбек Томас Партеи — футболист стартового состава, а, например, Пьер-Эмерик Обамеянг и вовсе находится в опале. Тем не менее эти потери лишают главного тренера «канониров» Микеля Артету свободы маневра.
В условиях, когда на поле точно будет немало резервистов или игроков ротации, а некоторые основные футболисты побывали на самоизоляции и на какое-то время выпадали из тренировочного процесса, сложно ждать какого-то цельного футбола. А вот большого количества голов — вполне. Тем более что в трех из четырех последних очных матчах было забито три и более гола.
Прогноз «СЭ»: тотал больше 2,5 голов с неплохим коэффициентом 1.70.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|21
|17
|2
|2
|53-13
|53
|
2
|Челси
|21
|12
|7
|2
|45-16
|43
|
3
|Ливерпуль
|20
|12
|6
|2
|52-18
|42
|
4
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
5
|Вест Хэм
|20
|10
|4
|6
|37-27
|34
|
6
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|23-20
|33
|
7
|МЮ
|19
|9
|4
|6
|30-27
|31
|
8
|Вулверхэмптон
|19
|8
|4
|7
|14-14
|28
|
9
|Брайтон
|19
|6
|9
|4
|20-20
|27
|
10
|Лестер
|18
|7
|4
|7
|31-33
|25
|
11
|Саутгемптон
|20
|5
|9
|6
|24-30
|24
|
12
|Брентфорд
|20
|6
|5
|9
|24-30
|23
|
13
|Кр. Пэлас
|20
|5
|8
|7
|29-30
|23
|
14
|Астон Вилла
|19
|7
|1
|11
|25-30
|22
|
15
|Эвертон
|18
|5
|4
|9
|23-32
|19
|
16
|Лидс
|19
|4
|7
|8
|21-37
|19
|
17
|Уотфорд
|18
|4
|1
|13
|22-36
|13
|
18
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
|
19
|Ньюкасл
|19
|1
|8
|10
|19-42
|11
|
20
|Норвич
|19
|2
|4
|13
|8-42
|10
|1.01
|15:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|1 : 2
|1.01
|18:00
|
Уотфорд – Тоттенхэм
|0 : 1
|1.01
|20:30
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|2 : 3
|2.01
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|2 : 1
|2.01
|17:00
|
Лидс – Бернли
|3 : 1
|2.01
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|2 : 3
|2.01
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|2 : 2
|3.01
|20:30
|
МЮ – Вулверхэмптон
|0 : 1
|31.05
|00:00
|
Лестер – Норвич
|- : -
|31.05
|00:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|17
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4