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Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:00

«Ливерпуль» — «Арсенал»: рестарт полуфинала будет огненный даже без Салаха и Мане

Отдел футбола «СЭ»
Юрген Клопп.
Фото Reuters
Микель Артета.
Фото Reuters
1/2
Составы команд проредили ковид и Кубок Африки.

В четверг, 13 января, «Ливерпуль» и «Арсенал» наконец-то сыграют в полуфинале Кубка Английской лиги. Сделать ставки на эту игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
13 янв, 22:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Арсенал

Когда состоится и где смотреть матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют 13 января в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало матча — в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет matchtv.ru, трансляция начнется в 22.40.

Микель Артета. Фото Reuters
Микель Артета. Фото Reuters
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«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч 13 января

Изначально этот матч планировался как ответный в полуфинале Кубка лиги, но в дело вмешался коронавирус, а точнее, его новый штамм «омикрон». Первая игра между «Ливерпулем» и «Арсеналом» должна была состояться 6 января в Лондоне. Но за сутки до начала встречу отменили по просьбе «Ливерпуля» — красных накрыла вспышка ковида в клубе, пришлось даже на несколько дней закрыть тренировочную базу. Теперь встреча на «Энфилде» станет не ответной, как планировалось изначально, а первой. В Лондоне «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют 20 января.

После переноса первого полуфинала команды успели сыграть в Кубке Англии. «Арсенал» на выезде уступил «Ноттингем Форест» из Чемпионшипа, а «Ливерпуль» дома наполовину резервным составом победил «Шрусбери» — 4:1.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает мерсисайдцев фаворитом матча. Коэффициент на победу команды Юргена Клоппа — 2.03, на «Арсенал» — 3.50, на ничью — 3.90.

Обе команды точно будут в неоптимальных составах. Дело тут не только в ковиде, но и в Кубке Африки. «Ливерпуль» лишился двух главных атакующих звезд — Мо Салаха и Садио Мане, плюс полузащитника Наби Кейта. «Арсенал» отправил на турнир сразу пятерых игроков (больше всех в АПЛ), но из них только хавбек Томас Партеи — футболист стартового состава, а, например, Пьер-Эмерик Обамеянг и вовсе находится в опале. Тем не менее эти потери лишают главного тренера «канониров» Микеля Артету свободы маневра.

В условиях, когда на поле точно будет немало резервистов или игроков ротации, а некоторые основные футболисты побывали на самоизоляции и на какое-то время выпадали из тренировочного процесса, сложно ждать какого-то цельного футбола. А вот большого количества голов — вполне. Тем более что в трех из четырех последних очных матчах было забито три и более гола.

Прогноз «СЭ»: тотал больше 2,5 голов с неплохим коэффициентом 1.70.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 21 17 2 2 53-13 53
2
 Челси 21 12 7 2 45-16 43
3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
5
 Вест Хэм 20 10 4 6 37-27 34
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
8
 Вулверхэмптон 19 8 4 7 14-14 28
9
 Брайтон 19 6 9 4 20-20 27
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Саутгемптон 20 5 9 6 24-30 24
12
 Брентфорд 20 6 5 9 24-30 23
13
 Кр. Пэлас 20 5 8 7 29-30 23
14
 Астон Вилла 19 7 1 11 25-30 22
15
 Эвертон 18 5 4 9 23-32 19
16
 Лидс 19 4 7 8 21-37 19
17
 Уотфорд 18 4 1 13 22-36 13
18
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
19
 Ньюкасл 19 1 8 10 19-42 11
20
 Норвич 19 2 4 13 8-42 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.01 15:30
Арсенал – Ман. Сити
 1 : 2
1.01 18:00
Уотфорд – Тоттенхэм
 0 : 1
1.01 20:30
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 2 : 3
2.01 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 2 : 1
2.01 17:00
Лидс – Бернли
 3 : 1
2.01 17:00
Эвертон – Брайтон
 2 : 3
2.01 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 2
3.01 20:30
МЮ – Вулверхэмптон
 0 : 1
31.05 00:00
Лестер – Норвич
 - : -
31.05 00:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 17 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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