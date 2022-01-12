«Ливерпуль» — «Арсенал»: рестарт полуфинала будет огненный даже без Салаха и Мане

Составы команд проредили ковид и Кубок Африки.

В четверг, 13 января, «Ливерпуль» и «Арсенал» наконец-то сыграют в полуфинале Кубка Английской лиги. Сделать ставки на эту игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют 13 января в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало матча — в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет matchtv.ru, трансляция начнется в 22.40.

Микель Артета. Фото Reuters

«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч 13 января

Изначально этот матч планировался как ответный в полуфинале Кубка лиги, но в дело вмешался коронавирус, а точнее, его новый штамм «омикрон». Первая игра между «Ливерпулем» и «Арсеналом» должна была состояться 6 января в Лондоне. Но за сутки до начала встречу отменили по просьбе «Ливерпуля» — красных накрыла вспышка ковида в клубе, пришлось даже на несколько дней закрыть тренировочную базу. Теперь встреча на «Энфилде» станет не ответной, как планировалось изначально, а первой. В Лондоне «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют 20 января.

После переноса первого полуфинала команды успели сыграть в Кубке Англии. «Арсенал» на выезде уступил «Ноттингем Форест» из Чемпионшипа, а «Ливерпуль» дома наполовину резервным составом победил «Шрусбери» — 4:1.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает мерсисайдцев фаворитом матча. Коэффициент на победу команды Юргена Клоппа — 2.03, на «Арсенал» — 3.50, на ничью — 3.90.

Обе команды точно будут в неоптимальных составах. Дело тут не только в ковиде, но и в Кубке Африки. «Ливерпуль» лишился двух главных атакующих звезд — Мо Салаха и Садио Мане, плюс полузащитника Наби Кейта. «Арсенал» отправил на турнир сразу пятерых игроков (больше всех в АПЛ), но из них только хавбек Томас Партеи — футболист стартового состава, а, например, Пьер-Эмерик Обамеянг и вовсе находится в опале. Тем не менее эти потери лишают главного тренера «канониров» Микеля Артету свободы маневра.

В условиях, когда на поле точно будет немало резервистов или игроков ротации, а некоторые основные футболисты побывали на самоизоляции и на какое-то время выпадали из тренировочного процесса, сложно ждать какого-то цельного футбола. А вот большого количества голов — вполне. Тем более что в трех из четырех последних очных матчах было забито три и более гола.

Прогноз «СЭ»: тотал больше 2,5 голов с неплохим коэффициентом 1.70.

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