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«Челси» и «Ливерпуль» выдали классное шоу. Но итогом доволен только Гвардиола

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 21:50
«Челси» — «Ливерпуль» — 2:2. Фото Getty Images
«Челси» — «Ливерпуль» — 2:2. Фото Getty Images
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Главные преследователи «Манчестер Сити» сыграли вничью — 2:2.
Англия. Премьер-лига. 21-й тур
02 янв, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:2
Ливерпуль
Голы
Мане, 9 (0:1), Салах, 26 (0:2), Ковачич, 42 (1:2), Пулишич, 45+1 (2:2)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Аспиликуэта Канте Ковачич Чалоба (Жоржиньо, 70 ) Маунт Хаверц (Хадсон-Одои, 79 ) Пулишич
Ливерпуль
Келлехер ван Дейк Конате Цимикас Александр-Арнолд Фабинью Милнер (Кейта, 69) Хендерсон Мане (Джонс, 90) Салах Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69)
Предупреждения
Пулишич 17  -  Мане 1, Конате 83
Судьи
Тэйлор
&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Первый матч года в Англии обернулся скандалом. «Сити» обыграл «Арсенал» при спорном судействе

Чемпионская гонка в АПЛ всего за месяц-полтора превратилась из плотной в предсказуемую. Конечно, и до старта чемпионата «Манчестер Сити» считался фаворитом, но «Челси» и «Ливерпуль» слишком хорошо начали сезон и дали нейтральным болельщикам надежду на ожесточенную драку за титул.

Но сейчас кажется, что «Сити» никому не уступит. У действующего чемпиона 11 побед подряд, а у двух единственных преследователей куча проблем — и не только с игрой и результатами.

«Челси» — главный ньюсмейкер фестивального периода. Ромелу Лукаку посреди чемпионской гонки решил расшатать синюю лодку резонансным интервью Sky, в котором раскритиковал Томаса Тухеля за выбор схемы и за нехватку игрового времени. Бельгиец вообще наговорил много лишнего и вспомнил о том, как хорошо было в «Интере». Тухель сначала сказал, что ему не понравился лишний шум, а затем вывел Лукаку из состава на ключевой матч со словами: «Нужно было оградить подготовку команды от этого».

Конечно, это решение немца не все поддержали. Лукаку забил по голу в двух предыдущих встречах, но на важнейшую игру с «Ливерпулем» его вывели из состава из-за глупого интервью — бред же? Так, например, считает экс-форвард сборной Англии Даррен Бент.

Вернер из-за проблем со здоровьем тоже сыграть не мог, поэтому Тухель вернулся к проверенному варианту с Хаверцем в роли ложной «девятки». Еще одним сюрпризом стало то, что Жоржиньо после трех голов в трех последних матчах остался в запасе — в центре вышли Канте и Ковачич.

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У «Ливерпуля» проблем с составом было еще больше. Ковид скосил Алиссона, Матипа, Роберто Фирмино и даже Юргена Клоппа — вместо него командой руководил его помощник Пеп Лейндерс.

Проще говоря, матч двух преследователей «Манчестер Сити» превратился в бой хромых. И поэтому Клоппа с Тухелем накануне встречи спрашивали о выходе из чемпионской гонки. Оба, естественно, признавать поражение отказались. Главный тренер «Ливерпуля» так и сказал: «Невозможно по-настоящему выиграть лигу зимой. Это маловероятно. Сейчас «Сити» ушел в отрыв, и они заслужили это, но давайте просто попытаемся».

Было очевидно, что команды не в лучшем состоянии — и уже первые минуты это показали. Сперва Александр-Арнолд чуть не привез гол, но Пулишич упустил момент, а затем Чалоба у своей штрафной сыграл так же ужасно — и тут Мане открыл счет.

В целом, «Челси» действовал с высокой линией обороны, как в выездном матче с «Зенитом». И «Ливерпуль» этим активно пользовался, так что второй гол выглядел логично — Салах влетел в штрафную Менди по флангу и пробил в ближний угол.

0:2 к исходу получаса выглядели приговором, но у «Челси» оставался шанс. На 31-й минуте ВАР чуть не удалил Маунта за то, что тот задел лежащего Цимикаса ногой, но видеоарбитры простили англичанина. И, возможно, спасли «Челси». Постепенно синие пришли в себя и даже забили красивый гол — Ковачичу удался идеальный удар.

«Челси» ожил и до перерыва сравнял счет, хотя из логики игры ни один из голов не вытекал. Но матч проходил слишком хаотично при высоком темпе, так что предсказуемость сюда даже не заглядывала. Команды еще и были настроены строго на атаку, поэтому нейтральному зрителю наблюдать за встречей было особенно интересно.

Второй тайм тоже начался с атак в космическом темпе, и обе команды могли выйти вперед. И это было бы справедливо: настолько зрелищная игра заслуживала как минимум десять мячей. Но Келлехер и Менди отбивали все, что могли.

Только примерно к 70-й минуте ритм спал. И это было ожидаемо, потому что с такой интенсивностью играть полтора часа крайне сложно. Тем более что усиливать составы было почти некем. Особенно «Ливерпулю» — коронавирус изуродовал его запас.

Тухель в середине второго тайма перестроился на 3-5-2 с Маунтом и Хаверцем в качестве форвардов и Пулишичем-латералем. «Ливерпуль» тоже экспериментировал: последние 20 минут он отыграл с Окслейд-Чемберленом в роли центрфорварда.

К концу игры команды совсем выдохлись, так что обоим пришлось признать ничью. Именно «пришлось» — никого из соперников такой результат не устроил, потому что отставание от «Сити» по итогам тура снова увеличилось.

Скоро начинается Кубок африканских наций, на который «Челси» и «Ливерпуль» отправят многих лидеров, поэтому команда Пепа Гвардиолы может оторваться еще. Чемпионская гонка в Англии при смерти.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24

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Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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