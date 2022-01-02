«Челси» и «Ливерпуль» выдали классное шоу. Но итогом доволен только Гвардиола

Главные преследователи «Манчестер Сити» сыграли вничью — 2:2.

Чемпионская гонка в АПЛ всего за месяц-полтора превратилась из плотной в предсказуемую. Конечно, и до старта чемпионата «Манчестер Сити» считался фаворитом, но «Челси» и «Ливерпуль» слишком хорошо начали сезон и дали нейтральным болельщикам надежду на ожесточенную драку за титул.

Но сейчас кажется, что «Сити» никому не уступит. У действующего чемпиона 11 побед подряд, а у двух единственных преследователей куча проблем — и не только с игрой и результатами.

«Челси» — главный ньюсмейкер фестивального периода. Ромелу Лукаку посреди чемпионской гонки решил расшатать синюю лодку резонансным интервью Sky, в котором раскритиковал Томаса Тухеля за выбор схемы и за нехватку игрового времени. Бельгиец вообще наговорил много лишнего и вспомнил о том, как хорошо было в «Интере». Тухель сначала сказал, что ему не понравился лишний шум, а затем вывел Лукаку из состава на ключевой матч со словами: «Нужно было оградить подготовку команды от этого».

? Romelu Lukaku is not in Chelsea squad for visit of Liverpool. 28yo striker at centre of controversy in recent days after release of unauthorised interview in Italy. #CFC will now be without ?97.5m summer signing for huge #LFC game @TheAthleticUK #CHELIV https://t.co/SSrl7sAK4H — David Ornstein (@David_Ornstein) January 2, 2022

Конечно, это решение немца не все поддержали. Лукаку забил по голу в двух предыдущих встречах, но на важнейшую игру с «Ливерпулем» его вывели из состава из-за глупого интервью — бред же? Так, например, считает экс-форвард сборной Англии Даррен Бент.

But wouldn't you rather Thomas Tuchel maybe say to him you've disrespected this club and the fans, I don't know what reaction you'll get today but go out there and show everyone how committed you are, and discipline another way ? https://t.co/0hbG2ClDWO — Darren Bent (@DarrenBent) January 2, 2022

Вернер из-за проблем со здоровьем тоже сыграть не мог, поэтому Тухель вернулся к проверенному варианту с Хаверцем в роли ложной «девятки». Еще одним сюрпризом стало то, что Жоржиньо после трех голов в трех последних матчах остался в запасе — в центре вышли Канте и Ковачич.

У «Ливерпуля» проблем с составом было еще больше. Ковид скосил Алиссона, Матипа, Роберто Фирмино и даже Юргена Клоппа — вместо него командой руководил его помощник Пеп Лейндерс.

Проще говоря, матч двух преследователей «Манчестер Сити» превратился в бой хромых. И поэтому Клоппа с Тухелем накануне встречи спрашивали о выходе из чемпионской гонки. Оба, естественно, признавать поражение отказались. Главный тренер «Ливерпуля» так и сказал: «Невозможно по-настоящему выиграть лигу зимой. Это маловероятно. Сейчас «Сити» ушел в отрыв, и они заслужили это, но давайте просто попытаемся».

Было очевидно, что команды не в лучшем состоянии — и уже первые минуты это показали. Сперва Александр-Арнолд чуть не привез гол, но Пулишич упустил момент, а затем Чалоба у своей штрафной сыграл так же ужасно — и тут Мане открыл счет.

В целом, «Челси» действовал с высокой линией обороны, как в выездном матче с «Зенитом». И «Ливерпуль» этим активно пользовался, так что второй гол выглядел логично — Салах влетел в штрафную Менди по флангу и пробил в ближний угол.

0:2 к исходу получаса выглядели приговором, но у «Челси» оставался шанс. На 31-й минуте ВАР чуть не удалил Маунта за то, что тот задел лежащего Цимикаса ногой, но видеоарбитры простили англичанина. И, возможно, спасли «Челси». Постепенно синие пришли в себя и даже забили красивый гол — Ковачичу удался идеальный удар.

«Челси» ожил и до перерыва сравнял счет, хотя из логики игры ни один из голов не вытекал. Но матч проходил слишком хаотично при высоком темпе, так что предсказуемость сюда даже не заглядывала. Команды еще и были настроены строго на атаку, поэтому нейтральному зрителю наблюдать за встречей было особенно интересно.

Второй тайм тоже начался с атак в космическом темпе, и обе команды могли выйти вперед. И это было бы справедливо: настолько зрелищная игра заслуживала как минимум десять мячей. Но Келлехер и Менди отбивали все, что могли.

Только примерно к 70-й минуте ритм спал. И это было ожидаемо, потому что с такой интенсивностью играть полтора часа крайне сложно. Тем более что усиливать составы было почти некем. Особенно «Ливерпулю» — коронавирус изуродовал его запас.

Тухель в середине второго тайма перестроился на 3-5-2 с Маунтом и Хаверцем в качестве форвардов и Пулишичем-латералем. «Ливерпуль» тоже экспериментировал: последние 20 минут он отыграл с Окслейд-Чемберленом в роли центрфорварда.

К концу игры команды совсем выдохлись, так что обоим пришлось признать ничью. Именно «пришлось» — никого из соперников такой результат не устроил, потому что отставание от «Сити» по итогам тура снова увеличилось.