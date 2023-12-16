Футболист потерял сознание во время матча АПЛ. Игру «Лутона» и «Борнмута» отменили
Матч 17-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Лутоном» был прерван в середине второго тайма по печальной причине — защитник гостей Том Локьер потерял сознание. Судья сразу же отправил футболистов в подтрибунное помещение, а примерно через 15 минут принял решение прервать встречу.
Позднее штатный врач «Борнмута» заявил, что Локьер «в сознании и отзывчив». «Лутон» во время игры выпустил в соцсетях следующее заявление: «Перерыв, так как Тому Локьеру понадобилась медицинская помощь. Мы все с тобой, Локс».
Инцидент также прокомментировали в АПЛ: «Матч премьер-лиги между ФК «Борнмут» и ФК «Лутон Таун» был отменен из-за медицинского инцидента с игроком. Наши мысли с Томом Локьером и всеми игроками, участвующими в сегодняшнем матче».
После того, как матч был отменен, команды вышли на поле, чтобы поблагодарить болельщиков. Трибуны в этот момент скандировали фамилию пострадавшего капитана «Лутона».
Ранее Локьер уже терял сознание на футбольном поле — это случилось в мае этого года, в финале плей-офф за выход АПЛ против «Ковентри». В июне защитник перенес операцию на сердце.
«Лутон» — новичок АПЛ, до этого сезона не выступавший в этом турнире. Команда известна в первую очередь своим стадионом — скромный «Кенилворт Роуд» вмещает всего 10 тысяч зрителей, а расположен вплотную к жилым домам. Тем не менее, это команда с богатой историей — она старше «Арсенала» и «Челси», и считается первой на юге Англии, начавшей платить деньги за выступление.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|36-15
|37
|
2
|Арсенал
|16
|11
|3
|2
|33-15
|36
|
3
|Астон Вилла
|16
|11
|2
|3
|35-20
|35
|
4
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
5
|Тоттенхэм
|17
|10
|3
|4
|35-23
|33
|
6
|Ньюкасл
|17
|9
|2
|6
|36-21
|29
|
7
|МЮ
|16
|9
|0
|7
|18-21
|27
|
8
|Брайтон
|16
|7
|5
|4
|33-28
|26
|
9
|Вест Хэм
|16
|7
|3
|6
|26-30
|24
|
10
|Челси
|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Фулхэм
|17
|6
|3
|8
|26-29
|21
|
12
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23-22
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|17
|4
|5
|8
|17-25
|17
|
16
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|17-30
|14
|
17
|Эвертон
|16
|7
|2
|7
|20-20
|13
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|16
|2
|2
|12
|16-34
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|17
|2
|2
|13
|12-43
|8
|15.12
|23:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|0 : 2
|16.12
|18:00
|
Борнмут – Лутон Таун
|- : -
|16.12
|18:00
|
Челси – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|16.12
|18:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|2 : 2
|16.12
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|3 : 0
|16.12
|20:30
|
Бернли – Эвертон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|- : -
|17.12
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|17.12
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5