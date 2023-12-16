Футбол
Англия
Новости Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:40

Футболист потерял сознание во время матча АПЛ. Игру «Лутона» и «Борнмута» отменили

Футболист потерял сознание во время матча АПЛ «Борнмут» — «Лутон»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Защитник «Лутона» Том Локьер потерял сознание во время матча чемпионата Англии против «Борнмута».
Фото Reuters
Игрока унесли с поля на носилках, а встречу прервали.
Фото Reuters
1/2
Летом Локьер перенес операцию на сердце.
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
16 дек, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Лутон Таун

Матч 17-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Лутоном» был прерван в середине второго тайма по печальной причине — защитник гостей Том Локьер потерял сознание. Судья сразу же отправил футболистов в подтрибунное помещение, а примерно через 15 минут принял решение прервать встречу.

Позднее штатный врач «Борнмута» заявил, что Локьер «в сознании и отзывчив». «Лутон» во время игры выпустил в соцсетях следующее заявление: «Перерыв, так как Тому Локьеру понадобилась медицинская помощь. Мы все с тобой, Локс».

Инцидент также прокомментировали в АПЛ: «Матч премьер-лиги между ФК «Борнмут» и ФК «Лутон Таун» был отменен из-за медицинского инцидента с игроком. Наши мысли с Томом Локьером и всеми игроками, участвующими в сегодняшнем матче».

После того, как матч был отменен, команды вышли на поле, чтобы поблагодарить болельщиков. Трибуны в этот момент скандировали фамилию пострадавшего капитана «Лутона».

Ранее Локьер уже терял сознание на футбольном поле — это случилось в мае этого года, в финале плей-офф за выход АПЛ против «Ковентри». В июне защитник перенес операцию на сердце.

Игрока унесли с поля на носилках, а встречу прервали.
Фото Reuters

«Лутон» — новичок АПЛ, до этого сезона не выступавший в этом турнире. Команда известна в первую очередь своим стадионом — скромный «Кенилворт Роуд» вмещает всего 10 тысяч зрителей, а расположен вплотную к жилым домам. Тем не менее, это команда с богатой историей — она старше «Арсенала» и «Челси», и считается первой на юге Англии, начавшей платить деньги за выступление.

Лутон Таун
ФК Борнмут
1
2
Читайте также
Футболист потерял сознание во время матча АПЛ «Борнмут» — «Лутон»
Фигуристка Трусова сыграла в хоккей против экс-футболистов «Локомотива»
Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»
Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Президент «Тоттенхэма» сказал: «Был бы ты моим сыном, таких бы кренделей навешал!» Английские приключения Павлюченко
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
17
 Эвертон 16 7 2 7 20-20 13
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 23:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
16.12 18:00
Челси – Шеффилд Юн.
 2 : 0
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 2 : 2
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 3 : 0
16.12 20:30
Бернли – Эвертон
 - : -
17.12 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
17.12 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 - : -
17.12 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
17.12 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости