Футболист потерял сознание во время матча АПЛ. Игру «Лутона» и «Борнмута» отменили

Летом Локьер перенес операцию на сердце.

Матч 17-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Лутоном» был прерван в середине второго тайма по печальной причине — защитник гостей Том Локьер потерял сознание. Судья сразу же отправил футболистов в подтрибунное помещение, а примерно через 15 минут принял решение прервать встречу.

Позднее штатный врач «Борнмута» заявил, что Локьер «в сознании и отзывчив». «Лутон» во время игры выпустил в соцсетях следующее заявление: «Перерыв, так как Тому Локьеру понадобилась медицинская помощь. Мы все с тобой, Локс».

Инцидент также прокомментировали в АПЛ: «Матч премьер-лиги между ФК «Борнмут» и ФК «Лутон Таун» был отменен из-за медицинского инцидента с игроком. Наши мысли с Томом Локьером и всеми игроками, участвующими в сегодняшнем матче».

После того, как матч был отменен, команды вышли на поле, чтобы поблагодарить болельщиков. Трибуны в этот момент скандировали фамилию пострадавшего капитана «Лутона».

Ранее Локьер уже терял сознание на футбольном поле — это случилось в мае этого года, в финале плей-офф за выход АПЛ против «Ковентри». В июне защитник перенес операцию на сердце.

Игрока унесли с поля на носилках, а встречу прервали. Фото Reuters

«Лутон» — новичок АПЛ, до этого сезона не выступавший в этом турнире. Команда известна в первую очередь своим стадионом — скромный «Кенилворт Роуд» вмещает всего 10 тысяч зрителей, а расположен вплотную к жилым домам. Тем не менее, это команда с богатой историей — она старше «Арсенала» и «Челси», и считается первой на юге Англии, начавшей платить деньги за выступление.