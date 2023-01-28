Гвардиола вышиб Артету из Кубка. Но главные битвы «Сити» и «Арсенала» впереди

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в 1/16 финала Кубка Англии.

Встреча спустя год

Крайне редко бывает, чтобы клубы из одной лиги не встречались друг с другом больше года. Еще реже, когда столь длинная пауза возникает у двух команд-лидеров. Сейчас все как раз совпало именно так: последний матч до этого дня «Арсенал» и «Манчестер Сити» провели в первый день 2022 года, когда гол Родри в добавленное время принес «горожанам» победу. С тех пор — огромная пауза. Матч первого круга был перенесен, так что Микель Артета и Пеп Гвардиола наверняка соскучились друг по другу.

Соскучились и болельщики. За 12 месяцев произошло немало событий и возникло немало вопросов, на которые хотелось получить ответ. Главный из них — действительно ли «Арсенал» стал сильнее «Сити»?

В АПЛ лондонцы оторвались от действующих чемпионов на пять очков, да еще и имеют игру в запасе. При этом «Арсенал» все еще не воспринимается как явный претендент на титул — ни болельщиками, ни букмекерами, ни экспертами. Если бы на месте лондонцев находился «Сити», то все бы уже похоронили и отпели интригу в золотой гонке. Но нет — нужна хотя бы очная встреча, чтобы «Арсенал» убедил в своей мощи.

Эрлин Холанн и Тома Парти. Фото Reuters

Два разных состава

Кубковый матч — лишь разогрев. Его тоже можно считать заигрыванием календаря с болельщиками. Понятно, что в Кубке Англии иные расклады, расстановка сил и мотивация, но это же все равно официальная встреча.

Уже выбором стартового состава оба тренера показали отношение к матчу. Если не считать кубкового вратаря Ортегу, то Гвардиола выставил основу. А Артета устроил ротацию: в запасе остались Рэмсдейл, Салиба, Зинченко, Эдегор, Уайт, Мартинелли. Казалось, первая команда «Сити» дома легко обыграет полуторный состав «Арсенала».

Но это было умозрительное предположение. На деле выяснилось, что резерв лондонцев ничуть не хуже лидеров «горожан». Сила современного «Арсенала» — не в именах, а в продолжительной работе с мудрым тренером, который на четвертый год работы наконец-то донес свои идеи до игроков. Вот и здесь лондонцы действовали спокойно и дисциплинированно.

Штефан Ортега. Фото Reuters

Осторожный первый тайм

Одной из ключевых идей «Арсенала» был слаженный прессинг с очевидными триггерами — форварды «канониров» включались, когда мяч находился у вратаря Ортеги или у 18-летнего Льюиса. Такая тактика соперника вынуждала «Сити» часто действовать верхом, что, разумеется, приводило к потерям мяча.

При этом обе команды четко действовали в позиционной обороне. На контратаках моментов толком не было ни у одних, ни у других ворот, а в позиционной игре чаще всего все заканчивалось выстрелами со средней или дальней дистанции. Таким образом могли забить Томиясу, Де Брейне и даже Холанн через себя — норвежцу удался эффектный, но не очень эффективный трюк.

«Сити» переключался между схемами 4-1-4-1 и 3-2-4-1 за счет смещений Льюиса с правой бровки в опорную зону при игре от своих ворот, но Артета к этому точно был готов: во-первых, Гвардиола в последних матчах уже применял подобный прием, во-вторых, это не имело решающего значения.

«Манчестер Сити» — «Арсенал». Фото Reuters

Гвардиола и его замены

Первый тайм выдался очень аккуратным с обеих сторон, но в нем хотя бы были удары. Стартовые 15 минут второй половины вообще оказались бессобытийными. К исходу часа игра дошла до стадии пата — нужно было что-то менять, чтобы оживить матч.

Артета свой ход сделал еще в перерыве, но замены Холдинга и Парти были в большей степени вынужденными, чем тактическими. А Гвардиола на 58-й минуте сломал все до основания и с помощью Альвареса с Уокером перешел на 4-2-4. «Арсеналу» потребовалось время, чтобы перестроиться. И именно эти несколько минут в замешательстве оказались ключевыми. Альварес, как и в сборной Аргентины, регулярно уходил в центр и из глубокой позиции выстрелил в штангу, а во второй фазе атаки защитники не разобрались ни с Грилишем, ни с Аке. Голландский защитник еще и обхитрил всех точным ударом с нерабочей правой ноги — Салиба накрывал левую.

У «Арсенала» в этом сезоне есть тенденция: после забитых мячей он сильно опускается в оборону, а после пропущенных резко разжимается в атаку. Так произошло и сейчас: всего через пару минут после гола Аке жирный момент упустил Нкетия.

Артета попытался сделать инъекцию собственному нападению — на поле вышли Мартинелли, Зинченко и Эдегор, которые существенно увеличили темп атак «Арсенала». На финише встречи лондонцы определенно были лучше и дважды могли сравнять счет. Однако «Сити» выстоял и выбил лондонцев из Кубка. Правда, «Арсенал» в какой-то степени этому даже может быть рад, ведь его главная цель в этом сезоне — совсем не Кубок Англии. А вот Гвардиоле этот трофей может понадобиться.