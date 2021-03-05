Тухель оставит Клоппа без Лиги чемпионов. «Ливерпуль» проиграл на «Энфилде» пять раз подряд
Чемпионат Англии. Премьер-лига
29-й тур
«Ливерпуль» — «Челси» — 0:1 (0:1)
Гол: Маунт, 42.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Озан Кабак, Вайналдум, Тиагу Алькантара (Милнер, 80), Фабинью, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 62), Роберту Фирмину, Салах (Жота, 62), Мане.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Канте, Маунт (Ковачич, 80), Вернер (Хаверц, 90+1), Зиех (Пулишич, 66).
Судья: Поусон.
4 марта. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
В начале недели Sky Sports подсчитал, сколько дней в этом сезоне пропустили из-за травм и болезней футболисты АПЛ. «Ливерпуль» в этой сводной таблице лидирует примерно с таким же отрывом, как в предыдущем — триумфальном для себя — чемпионате Англии. У красных набралось 1029 суток на больничных, что почти на двести больше, чем у ближайшего преследователя. Для сравнения, у «Манчестер Сити» с его невероятной победной серией потеряно немногим более шестисот трудодней, а у «Челси» и вовсе самая здоровая команда.
Эти шокирующие цифры — тысяча и одна причина того, что «Ливерпуль», как на заре работы Юргена Клоппа на «Энфилде», может оказаться вне числа участников следующей Лиги чемпионов. Немец много говорил на эту тему, подчеркнув, что в клубе все в одной лодке, и руководство понимает сложившуюся ситуацию, а также выразил надежду, что возможное непопадание в топ-4 не скажется на будущем тренера и его подопечных. И Клопп не просто так пригрозил не отпустить футболистов на мартовские матчи сборных, если им по возвращении в Англию придется сесть на карантин. Ему просто будет некем играть.
Ненормально, когда пара Озан Кабак — Фабинью становится двадцатым с начала сезона вариантом сочетания центральных защитников. А что такое организация и стабильность обороны, продемонстрировал Томас Тухель, который не проиграл ни одного из девяти матчей после назначения в «Челси» и пропустил всего два мяча, один из которых оказался невероятным по абсурдности автоголом Рюдигера. От нынешних синих не дождешься таких просчетов, как зевок ливерпульской обороны в эпизоде, когда Вернер ушел в отрыв почти от центрального круга и, опередив Алиссона, поразил в пустые ворота.
Тот факт, что ВАР высчитал сантиметры у чуть наклонившего плечо вперед форварда и отменил гол из-за офсайда, принципиально ничего не менял. До перерыва «Челси» все равно забил, и снова прошел пас в свободную зону, где не забивавший прежде в матчах с командами «большой шестерки» Маунт спокойно оценил ситуацию и, легко разобравшись с Фабинью, из-под плохо сыгравшего в подстраховке Александра-Арнолда пробил в дальний угол.
«Ливерпуль» же за первый тайм ни разу не попал в створ ворот. На «Энфилде» подобного не случалось два сезона подряд, тогда как за последние четыре матча это уже вторая «холостая» 45-минутка. Больше того — в четверг до перерыва Салах, Роберту Фирмину и Мане не то что в ворота — даже в их сторону ни разу не ударили.
И это в ситуации, когда «Челси» и не думал закрываться, как во втором тайме, который лондонцы со здоровым цинизмом играли строго по счету. По большому счету, у хозяев был единственный шанс добиться перелома, однако и главный арбитр Мартин Аткинсон, и видеоассистенты не увидели преднамеренных действиях в эпизоде с попаданием мяча в руку Канте. Судей, скорее всего, поддержат, только болельщики снова ничего не понимают в правилах, дружно вспомнив недавнее назначение 11-метрового в ворота «Фулхэма» в совсем не очевидном эпизоде.
Как бы то ни было, Тухель в этот раз поквитался с Клоппом хотя бы за часть былых обид. Ни одному коллеге Томас не проигрывал так часто (9 раз), а выигрыш на «Энфилде» стал для него лишь третьим за 15 встреч с соотечественником и предшественником на посту главного тренера дортмундской «Боруссии». Теперь вернувший «Челси» в первую четверку Тухель может оставить коллегу без главного еврокубка, а Клопп отныне не только человек, вернувший «Ливерпулю» чемпионский титул, но и первый в 129-летней истории красных специалист, проигравший на «Энфилде» пять раз подряд.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю