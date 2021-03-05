Тухель оставит Клоппа без Лиги чемпионов. «Ливерпуль» проиграл на «Энфилде» пять раз подряд

Кошмарная серия «Ливерпуля» продолжается. Клопп установил антирекорд за 129-летнюю историю клуба.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

29-й тур

«Ливерпуль» — «Челси» — 0:1 (0:1)

Гол: Маунт, 42.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Озан Кабак, Вайналдум, Тиагу Алькантара (Милнер, 80), Фабинью, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 62), Роберту Фирмину, Салах (Жота, 62), Мане.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Канте, Маунт (Ковачич, 80), Вернер (Хаверц, 90+1), Зиех (Пулишич, 66).

Судья: Поусон.

4 марта. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

В начале недели Sky Sports подсчитал, сколько дней в этом сезоне пропустили из-за травм и болезней футболисты АПЛ. «Ливерпуль» в этой сводной таблице лидирует примерно с таким же отрывом, как в предыдущем — триумфальном для себя — чемпионате Англии. У красных набралось 1029 суток на больничных, что почти на двести больше, чем у ближайшего преследователя. Для сравнения, у «Манчестер Сити» с его невероятной победной серией потеряно немногим более шестисот трудодней, а у «Челси» и вовсе самая здоровая команда.

The injury lists keep growing as the games keep coming, but could injuries determine the top-four race??? — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 2, 2021

Эти шокирующие цифры — тысяча и одна причина того, что «Ливерпуль», как на заре работы Юргена Клоппа на «Энфилде», может оказаться вне числа участников следующей Лиги чемпионов. Немец много говорил на эту тему, подчеркнув, что в клубе все в одной лодке, и руководство понимает сложившуюся ситуацию, а также выразил надежду, что возможное непопадание в топ-4 не скажется на будущем тренера и его подопечных. И Клопп не просто так пригрозил не отпустить футболистов на мартовские матчи сборных, если им по возвращении в Англию придется сесть на карантин. Ему просто будет некем играть.

El Liverpool ha utilizado 20 parejas diferentes de centrales en lo que va de la temporada...



Hoy ser?n Kabak y Fabinho ?https://t.co/Up7r1X3GzF pic.twitter.com/0mbnfC0hhH — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) March 4, 2021

Ненормально, когда пара Озан Кабак — Фабинью становится двадцатым с начала сезона вариантом сочетания центральных защитников. А что такое организация и стабильность обороны, продемонстрировал Томас Тухель, который не проиграл ни одного из девяти матчей после назначения в «Челси» и пропустил всего два мяча, один из которых оказался невероятным по абсурдности автоголом Рюдигера. От нынешних синих не дождешься таких просчетов, как зевок ливерпульской обороны в эпизоде, когда Вернер ушел в отрыв почти от центрального круга и, опередив Алиссона, поразил в пустые ворота.

Тот факт, что ВАР высчитал сантиметры у чуть наклонившего плечо вперед форварда и отменил гол из-за офсайда, принципиально ничего не менял. До перерыва «Челси» все равно забил, и снова прошел пас в свободную зону, где не забивавший прежде в матчах с командами «большой шестерки» Маунт спокойно оценил ситуацию и, легко разобравшись с Фабинью, из-под плохо сыгравшего в подстраховке Александра-Арнолда пробил в дальний угол.

That was special, Mason Mount ? pic.twitter.com/n8eiSpxcP1 — B/R Football (@brfootball) March 4, 2021

«Ливерпуль» же за первый тайм ни разу не попал в створ ворот. На «Энфилде» подобного не случалось два сезона подряд, тогда как за последние четыре матча это уже вторая «холостая» 45-минутка. Больше того — в четверг до перерыва Салах, Роберту Фирмину и Мане не то что в ворота — даже в их сторону ни разу не ударили.

How can the Fulham one be given as handball but the Kante one was fine? Both according to VAR.



It's getting farcical now, but the very least we ask for is consistency. #EPL refs are making it up as they go along! #LIVCHE #FULTOT pic.twitter.com/phzbjyI7dB — Chris Smith ??? (@CJSmith91) March 4, 2021

И это в ситуации, когда «Челси» и не думал закрываться, как во втором тайме, который лондонцы со здоровым цинизмом играли строго по счету. По большому счету, у хозяев был единственный шанс добиться перелома, однако и главный арбитр Мартин Аткинсон, и видеоассистенты не увидели преднамеренных действиях в эпизоде с попаданием мяча в руку Канте. Судей, скорее всего, поддержат, только болельщики снова ничего не понимают в правилах, дружно вспомнив недавнее назначение 11-метрового в ворота «Фулхэма» в совсем не очевидном эпизоде.

Liverpool have lost five straight home league games for the first time in their 129 year history ? pic.twitter.com/9dNr48nyHo — ESPN FC (@ESPNFC) March 4, 2021

Как бы то ни было, Тухель в этот раз поквитался с Клоппом хотя бы за часть былых обид. Ни одному коллеге Томас не проигрывал так часто (9 раз), а выигрыш на «Энфилде» стал для него лишь третьим за 15 встреч с соотечественником и предшественником на посту главного тренера дортмундской «Боруссии». Теперь вернувший «Челси» в первую четверку Тухель может оставить коллегу без главного еврокубка, а Клопп отныне не только человек, вернувший «Ливерпулю» чемпионский титул, но и первый в 129-летней истории красных специалист, проигравший на «Энфилде» пять раз подряд.