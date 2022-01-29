Помните братьев Райт-Филлипс и их легендарного отца Иана Райта? Теперь в Англии забивают их дети

Знаменитая футбольная династия продолжается.

Вы же помните Шона Райт-Филлипса, его брата Брэдли и их семейную историю?

В столь любимой всеми АПЛ 2000-х Шон был заметной фигурой и сделал хорошую карьеру. Маленький (165 см) и юркий бегунок успел поиграть за «Манчестер Сити» до (1999-2005) и после прихода шейхов (2008-2011). Сейчас такое трудно представить, но в свой первый заход в «Сити» Райт-Филлипс выиграл чемпионшип. В премьер-лиге он не сбавил оборотов: стал лучшим игроком команды в сезоне-2003/04 и попал в сборную года в сезоне-2004/05 по версии ассоциации футболистов. Успехи Райт-Филлипса заметил Роман Абрамович, который в 2005 году уже собрал серьезную команду в «Челси». С синими он завоевал самые значимые трофеи в карьере: титул чемпиона АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги. Плюс 36 матчей за сборную Англии, в составе которой Райт-Филлипс съездил на ЧМ-2010.

История же, если кто забыл, заключается в том, что Шон — приемный сын Иана Райта, очень значимой фигуры в английском футболе 1980-1990-х. Достаточно сказать, что он — второй в истории бомбардир «Арсенала». И это при том, что первый в жизни профессиональный контракт он получил только в 22 года, подписавшись с «Кристал Пэлас». А спустя шесть лет, когда ему было уже 28, перешел в «Арсенал» и в 288 матчах наколотил 185 голов. Результат, который превзошел только Тьерри Анри. В игровом арсенале Райта были скорость, умение сыграть в одно касание в штрафной, дальние удары — все, что нужно нападающему.

Было у него и большое любящее сердце. Еще до старта профессиональной карьеры Райт женился на Шэрон Филлипс и усыновил ее сына Шона. Позже у пары родился уже свой ребенок — Брэдли, который тоже стал профессиональным футболистом.

Как и сводный брат, он начинал в «Манчестер Сити», но в АПЛ у него не задалось. Спустя два года в премьер-лиге нападающий начал скитания по низшим английским дивизионам, после чего переехал в МЛС. В 2013 году Брэдли присоединился к «Нью-Йорк Ред Буллз». Там он, кстати, пересекся с завершавшим карьеру Анри. В США Райт-Филлипс нашел себя. Брэдли — лучший бомбардир в истории «Нью-Йорк Ред Буллз» (126 мячей в 240 матчах), за который он выступал до 2019 года. 36-летний Брэдли до сих пор не завершил карьеру. В данный момент нападающий остается без клуба, а его последней командой был «Коламбус Крю».

Но красивая семейная история получила продолжение. 9 января 2022 года в профессиональном футболе дебютировал Димарджио Райт-Филлипс — сын Шона. Он отыграл 83 минуты в победном для его «Сток Сити» матче 1/32 Кубка Англии против «Лейтон Ориент» (2:0). Всего через неделю 20-летний форвард впервые сыграл в чемпионшипе, а еще спустя пару дней забил первый гол. И не кому-нибудь, а лидеру турнира «Фулхэму».

Да еще и на глазах у знаменитого деда. 58-летний Иан работает футбольным экспертом на радио и телевидении. Задатки, кстати, были видны еще по ходу игровой карьеры. «После матчей ему не нужно было говорить, хорошо он сыграл или плохо. Он знает, как сыграл, и требует от себя очень многого. Иногда он не знает, когда остановиться, ведь он очень страстный человек, да еще и экстраверт. Периодически он говорит даже больше, чем думает, но ничего не поделать. Это Иан Райт», — говорил пересекавшийся с Райтом в «Арсенале» Арсен Венгер.

Находясь в телестудии, он быстро узнал об успехе Димарджио, который открыл счет в игре с «Фулхэмом» уже на первой минуте. При этом радости Райта-старшего не помешал даже быстрый ответный гол «дачников».

— Кстати, они сравняли счет, — сказал Райту коллега, снимавший его на видео.

— Мне все равно, — ответил довольный экс-форвард «Арсенала».

Димарджио Райт-Филлипс пошел по стопам отца и начал карьеру в «Манчестер Сити». После шести лет в академии и молодежных командах «горожан» он в феврале 2021-го подписал контракт со «Сток Сити». Спустя год Димарджио дорос до дебюта за главную команду. Тренер «гончаров» Майкл О'Нил лестно отзывается о вингере.

«Он в клубе всего год, но уже смог преодолеть разочарования от ухода из «Манчестер Сити» — команды, в которой он начинал и откуда ушел в довольно юном возрасте. Для меня самое важное, что со дня, как я привлек Райт-Филлипса к тренировкам с первой командой, он старается проявить себя. Димарджио выходит на хороший уровень и начинает показывать качества, которыми владеет», — похвалил нападающего О'Нил.

В его возрасте дед был без профессионального контракта, а отец барахтался между первым дивизионом и АПЛ. У молодого футболиста есть мотивация и отличный пример в виде родственников.

«Я должен срочно ему объяснить, что это только начало начал. Очень маленький процент профессиональных футболистов попадает в премьер-лигу. Сейчас, когда все эмоции прошли, мне надо дать Димарджио понять, что ему предстоит много работать», — сказал Иан Райт после дебюта внука в Кубке Англии.