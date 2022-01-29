Помните братьев Райт-Филлипс и их легендарного отца Иана Райта? Теперь в Англии забивают их дети
Вы же помните Шона Райт-Филлипса, его брата Брэдли и их семейную историю?
В столь любимой всеми АПЛ 2000-х Шон был заметной фигурой и сделал хорошую карьеру. Маленький (165 см) и юркий бегунок успел поиграть за «Манчестер Сити» до (1999-2005) и после прихода шейхов (2008-2011). Сейчас такое трудно представить, но в свой первый заход в «Сити» Райт-Филлипс выиграл чемпионшип. В премьер-лиге он не сбавил оборотов: стал лучшим игроком команды в сезоне-2003/04 и попал в сборную года в сезоне-2004/05 по версии ассоциации футболистов. Успехи Райт-Филлипса заметил Роман Абрамович, который в 2005 году уже собрал серьезную команду в «Челси». С синими он завоевал самые значимые трофеи в карьере: титул чемпиона АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги. Плюс 36 матчей за сборную Англии, в составе которой Райт-Филлипс съездил на ЧМ-2010.
История же, если кто забыл, заключается в том, что Шон — приемный сын Иана Райта, очень значимой фигуры в английском футболе 1980-1990-х. Достаточно сказать, что он — второй в истории бомбардир «Арсенала». И это при том, что первый в жизни профессиональный контракт он получил только в 22 года, подписавшись с «Кристал Пэлас». А спустя шесть лет, когда ему было уже 28, перешел в «Арсенал» и в 288 матчах наколотил 185 голов. Результат, который превзошел только Тьерри Анри. В игровом арсенале Райта были скорость, умение сыграть в одно касание в штрафной, дальние удары — все, что нужно нападающему.
Было у него и большое любящее сердце. Еще до старта профессиональной карьеры Райт женился на Шэрон Филлипс и усыновил ее сына Шона. Позже у пары родился уже свой ребенок — Брэдли, который тоже стал профессиональным футболистом.
Как и сводный брат, он начинал в «Манчестер Сити», но в АПЛ у него не задалось. Спустя два года в премьер-лиге нападающий начал скитания по низшим английским дивизионам, после чего переехал в МЛС. В 2013 году Брэдли присоединился к «Нью-Йорк Ред Буллз». Там он, кстати, пересекся с завершавшим карьеру Анри. В США Райт-Филлипс нашел себя. Брэдли — лучший бомбардир в истории «Нью-Йорк Ред Буллз» (126 мячей в 240 матчах), за который он выступал до 2019 года. 36-летний Брэдли до сих пор не завершил карьеру. В данный момент нападающий остается без клуба, а его последней командой был «Коламбус Крю».
Но красивая семейная история получила продолжение. 9 января 2022 года в профессиональном футболе дебютировал Димарджио Райт-Филлипс — сын Шона. Он отыграл 83 минуты в победном для его «Сток Сити» матче 1/32 Кубка Англии против «Лейтон Ориент» (2:0). Всего через неделю 20-летний форвард впервые сыграл в чемпионшипе, а еще спустя пару дней забил первый гол. И не кому-нибудь, а лидеру турнира «Фулхэму».
Да еще и на глазах у знаменитого деда. 58-летний Иан работает футбольным экспертом на радио и телевидении. Задатки, кстати, были видны еще по ходу игровой карьеры. «После матчей ему не нужно было говорить, хорошо он сыграл или плохо. Он знает, как сыграл, и требует от себя очень многого. Иногда он не знает, когда остановиться, ведь он очень страстный человек, да еще и экстраверт. Периодически он говорит даже больше, чем думает, но ничего не поделать. Это Иан Райт», — говорил пересекавшийся с Райтом в «Арсенале» Арсен Венгер.
Находясь в телестудии, он быстро узнал об успехе Димарджио, который открыл счет в игре с «Фулхэмом» уже на первой минуте. При этом радости Райта-старшего не помешал даже быстрый ответный гол «дачников».
— Кстати, они сравняли счет, — сказал Райту коллега, снимавший его на видео.
— Мне все равно, — ответил довольный экс-форвард «Арсенала».
Димарджио Райт-Филлипс пошел по стопам отца и начал карьеру в «Манчестер Сити». После шести лет в академии и молодежных командах «горожан» он в феврале 2021-го подписал контракт со «Сток Сити». Спустя год Димарджио дорос до дебюта за главную команду. Тренер «гончаров» Майкл О'Нил лестно отзывается о вингере.
«Он в клубе всего год, но уже смог преодолеть разочарования от ухода из «Манчестер Сити» — команды, в которой он начинал и откуда ушел в довольно юном возрасте. Для меня самое важное, что со дня, как я привлек Райт-Филлипса к тренировкам с первой командой, он старается проявить себя. Димарджио выходит на хороший уровень и начинает показывать качества, которыми владеет», — похвалил нападающего О'Нил.
В его возрасте дед был без профессионального контракта, а отец барахтался между первым дивизионом и АПЛ. У молодого футболиста есть мотивация и отличный пример в виде родственников.
«Я должен срочно ему объяснить, что это только начало начал. Очень маленький процент профессиональных футболистов попадает в премьер-лигу. Сейчас, когда все эмоции прошли, мне надо дать Димарджио понять, что ему предстоит много работать», — сказал Иан Райт после дебюта внука в Кубке Англии.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|МЮ
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|
5
|Вест Хэм
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|
6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|
7
|Тоттенхэм
|20
|11
|3
|6
|26-24
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
|Бернли
|18
|1
|9
|8
|16-27
|12
|14.12
|22:45
|
Норвич – Астон Вилла
|0 : 2
|14.12
|23:00
|
Ман. Сити – Лидс
|7 : 0
|15.12
|22:30
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|15.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 2
|15.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|16.12
|22:45
|
Челси – Эвертон
|1 : 1
|16.12
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|3 : 1
|19.01
|22:30
|
Лестер – Тоттенхэм
|2 : 3
|19.01
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 3
|5.02
|21:00
|
Бернли – Уотфорд
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4