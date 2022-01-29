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Помните братьев Райт-Филлипс и их легендарного отца Иана Райта? Теперь в Англии забивают их дети

Сын Шона Райт-Филлипса и внук Иана Райта дебютировал во взрослом футболе: история нападающего
Леонид Александров
Корреспондент
Шон Райт-Филлипс, Димарджио Райт-Филлипс, Иан Райт.
Фото Getty Images
Знаменитая футбольная династия продолжается.

Вы же помните Шона Райт-Филлипса, его брата Брэдли и их семейную историю?

В столь любимой всеми АПЛ 2000-х Шон был заметной фигурой и сделал хорошую карьеру. Маленький (165 см) и юркий бегунок успел поиграть за «Манчестер Сити» до (1999-2005) и после прихода шейхов (2008-2011). Сейчас такое трудно представить, но в свой первый заход в «Сити» Райт-Филлипс выиграл чемпионшип. В премьер-лиге он не сбавил оборотов: стал лучшим игроком команды в сезоне-2003/04 и попал в сборную года в сезоне-2004/05 по версии ассоциации футболистов. Успехи Райт-Филлипса заметил Роман Абрамович, который в 2005 году уже собрал серьезную команду в «Челси». С синими он завоевал самые значимые трофеи в карьере: титул чемпиона АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги. Плюс 36 матчей за сборную Англии, в составе которой Райт-Филлипс съездил на ЧМ-2010.

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История же, если кто забыл, заключается в том, что Шон — приемный сын Иана Райта, очень значимой фигуры в английском футболе 1980-1990-х. Достаточно сказать, что он — второй в истории бомбардир «Арсенала». И это при том, что первый в жизни профессиональный контракт он получил только в 22 года, подписавшись с «Кристал Пэлас». А спустя шесть лет, когда ему было уже 28, перешел в «Арсенал» и в 288 матчах наколотил 185 голов. Результат, который превзошел только Тьерри Анри. В игровом арсенале Райта были скорость, умение сыграть в одно касание в штрафной, дальние удары — все, что нужно нападающему.

Было у него и большое любящее сердце. Еще до старта профессиональной карьеры Райт женился на Шэрон Филлипс и усыновил ее сына Шона. Позже у пары родился уже свой ребенок — Брэдли, который тоже стал профессиональным футболистом.

Как и сводный брат, он начинал в «Манчестер Сити», но в АПЛ у него не задалось. Спустя два года в премьер-лиге нападающий начал скитания по низшим английским дивизионам, после чего переехал в МЛС. В 2013 году Брэдли присоединился к «Нью-Йорк Ред Буллз». Там он, кстати, пересекся с завершавшим карьеру Анри. В США Райт-Филлипс нашел себя. Брэдли — лучший бомбардир в истории «Нью-Йорк Ред Буллз» (126 мячей в 240 матчах), за который он выступал до 2019 года. 36-летний Брэдли до сих пор не завершил карьеру. В данный момент нападающий остается без клуба, а его последней командой был «Коламбус Крю».

Но красивая семейная история получила продолжение. 9 января 2022 года в профессиональном футболе дебютировал Димарджио Райт-Филлипс — сын Шона. Он отыграл 83 минуты в победном для его «Сток Сити» матче 1/32 Кубка Англии против «Лейтон Ориент» (2:0). Всего через неделю 20-летний форвард впервые сыграл в чемпионшипе, а еще спустя пару дней забил первый гол. И не кому-нибудь, а лидеру турнира «Фулхэму».

Да еще и на глазах у знаменитого деда. 58-летний Иан работает футбольным экспертом на радио и телевидении. Задатки, кстати, были видны еще по ходу игровой карьеры. «После матчей ему не нужно было говорить, хорошо он сыграл или плохо. Он знает, как сыграл, и требует от себя очень многого. Иногда он не знает, когда остановиться, ведь он очень страстный человек, да еще и экстраверт. Периодически он говорит даже больше, чем думает, но ничего не поделать. Это Иан Райт», — говорил пересекавшийся с Райтом в «Арсенале» Арсен Венгер.

Находясь в телестудии, он быстро узнал об успехе Димарджио, который открыл счет в игре с «Фулхэмом» уже на первой минуте. При этом радости Райта-старшего не помешал даже быстрый ответный гол «дачников».

— Кстати, они сравняли счет, — сказал Райту коллега, снимавший его на видео.

— Мне все равно, — ответил довольный экс-форвард «Арсенала».

Димарджио Райт-Филлипс пошел по стопам отца и начал карьеру в «Манчестер Сити». После шести лет в академии и молодежных командах «горожан» он в феврале 2021-го подписал контракт со «Сток Сити». Спустя год Димарджио дорос до дебюта за главную команду. Тренер «гончаров» Майкл О'Нил лестно отзывается о вингере.

«Он в клубе всего год, но уже смог преодолеть разочарования от ухода из «Манчестер Сити» — команды, в которой он начинал и откуда ушел в довольно юном возрасте. Для меня самое важное, что со дня, как я привлек Райт-Филлипса к тренировкам с первой командой, он старается проявить себя. Димарджио выходит на хороший уровень и начинает показывать качества, которыми владеет», — похвалил нападающего О'Нил.

В его возрасте дед был без профессионального контракта, а отец барахтался между первым дивизионом и АПЛ. У молодого футболиста есть мотивация и отличный пример в виде родственников.

«Я должен срочно ему объяснить, что это только начало начал. Очень маленький процент профессиональных футболистов попадает в премьер-лигу. Сейчас, когда все эмоции прошли, мне надо дать Димарджио понять, что ему предстоит много работать», — сказал Иан Райт после дебюта внука в Кубке Англии.

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Основные источники исследования

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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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38 тур
14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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