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26 февраля, 13:50

Команду АПЛ возглавил тренер, работавший в «Шиннике». Кто такой Рубен Сельес и чего от него ждать

Константин Белов
Корреспондент
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Рубен Сельес.
Фото Reuters
Рубен Сельес.
Фото AFP
Рубен Сельес с игроками «Саутгемптона».
Фото AFP
Рубен Сельес.
Фото Reuters
1/4
Уже успел обыграть «Челси».
Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 февр, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
0:1
Саутгемптон

24 февраля «Саутгемптон» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором объявил, что главным тренером команды до конца сезона назначен Рубен Сельес. 39-летний испанец был и.о. с 12 февраля, когда было объявлено об отставке Натана Джонса. Сельес для российского болельщика может быть примечателен тем, что год работал в ярославском «Шиннике», где был ассистентом Александра Побегалова и Игоря Ледяхова. Теперь Рубену предстоит в роли главного спасать «Саутгемптон» от вылета из АПЛ — в данный момент «святые» занимают последнее место в таблице, набрав всего 18 очков в 23 матчах.

Рубен Сельес. Фото Reuters
Рубен Сельес.
Фото Reuters

Работал в Ярославле, мог оказаться в «Ахмате»

Тренерская карьера Сельеса стартовала в греческом «Арисе», где он работал тренером по физподготовке в молодежных и детских командах. Затем были полгода работы в академии «Вильярреала», пока зимой-2010 Сельес не получил предложение из России. Как это было, «СЭ» рассказал тренировавший тогда «Шинник» Игорь Ледяхов:

«В 2010 году я принял «Шинник», и мне нужен был тренер по физической подготовке. Знакомые из Испании меня познакомили с Рубеном. Я с ним встретился, предложил работу, и он быстро согласился на переезд в Ярославль. Для него «Шинник» был ступенькой в большой футбол, ведь до этого он работал только с детьми. Сельес с удовольствием работал в России, правда, отрезок нашей совместной работы получился небольшим — всего восемь матчей. Но мы с ним до сих пор общаемся, в декабре созванивались, поздравили друг друга с праздниками и обсудили один вопрос.

Могу только пожелать ему удачи в «Саутгемптоне». У него большое портфолио — работал в Азербайджане, Греции, Дании и Норвегии. Кстати, мы могли вместе поработать и во второй раз. В 2018 году я возглавил «Ахмат» и хотел пригласить Рубена в свой штаб на должность тренера по физической подготовке. Но у него был контракт с «Орхусом» на три года, поэтому он никак не мог принять мое предложение".

Рубен Сельес с игроками «Саутгемптона». Фото AFP
Рубен Сельес с игроками «Саутгемптона». Фото AFP
Фото AFP

Методы работы Сельеса

Можно посчитать, что это неважная деталь в образе тренера, но ассистенты редко появляются на матчах в чем-то, кроме спортивных костюмов. По словам тренера Давида Нильсена, ассистентом которого Сельес работал в «Орхусе» и «Стремсгодсете», это был знак руководству о готовности возглавить команду в сложный период.

«Если ты уверен в себе и в своих силах, если ты подготовлен и знаешь, что поможешь этому клубу, тогда ты появляешься в костюме на игры. Рубен не сомневается, что способен стать главным тренером «Саутгемптона» и вытащить его из зоны вылета», — сказал Нильсен Sky.

Также игроки выделяют особое отношение Сельеса к играм, теории и тренировкам. Он никогда не предъявлял претензий игрокам и не говорил, что те опозорили клуб и болельщикам за них стыдно. Зато испанец всегда пытался искать ошибки и настраивал своих футболистов, чтобы они сами подходили к нему и спрашивали, над чем работать.

В 23 года Сельес получил степень магистра спорта и физиологии. Он окончил Исследовательский институт Валенсии по данному направлению, а в 25 получил профессиональную лицензию Pro от УЕФА. Также Рубен подрабатывал видеоаналитиком для «Вильярреала» и «Валенсии», но так и не смог перейти на эту работу на постоянной основе. Зато его аналитические способности пригодились в норвежском «Стремсгодсете».

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«Мы были хорошей командой, и у нас были фантастические атакующие таланты, главным из которых был Мартин Эдегор, — вспоминает Нильсен. — Но через пару месяцев мы обнаружили, что проигрываем со счетом 3:5, 2:5. Мы сидели в ресторане, после того как нас уволили, улыбнулись друг другу и сказали: «Теперь мы знаем, что больше никогда такого не повторится». После этого Сельес выработал действительно сильную оборонительную философию».

Рубен Сельес. Фото AFP
Рубен Сельес.
Фото AFP

И пока слова Нильсена подтверждаются — за два первых матча под руководством Сельеса «Саутгемптон» пропустил всего раз. Правда, за победой над «Челси» (1:0) последовало поражение от конкурента «Лидса» (0:1). Теперь отрыв от заскочившего на спасительную 18-ю строчку «Лидса» — четыре очка, а времени на исправление ситуации все меньше. Зато уже понятно, на чем Сельес собирается строить игру — строгая игра от обороны, контратаки и стандарты от Джеймса Уорд-Проуза. Болельщики же называют тренера «Супер Рубен Сельес» и верят в спасение команды.

Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Ахмат
ФК Саутгемптон
ФК Челси
ФК Шинник
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 24 18 3 3 52-23 57
2
 Ман. Сити 25 17 4 4 64-25 55
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 25 14 3 8 46-35 45
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
7
 Ливерпуль 23 10 6 7 38-28 36
8
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11
 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12
 Кр. Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 24 6 6 12 18-33 24
16
 Вест Хэм 24 6 5 13 23-29 23
17
 Лидс 24 5 7 12 29-39 22
18
 Эвертон 24 5 6 13 17-32 21
19
 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
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Фулхэм – Вулверхэмптон
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Ньюкасл – Брайтон
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Лидс – Саутгемптон
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И К Ж
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Тайрик Митчелл

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