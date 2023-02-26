Команду АПЛ возглавил тренер, работавший в «Шиннике». Кто такой Рубен Сельес и чего от него ждать
24 февраля «Саутгемптон» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором объявил, что главным тренером команды до конца сезона назначен Рубен Сельес. 39-летний испанец был и.о. с 12 февраля, когда было объявлено об отставке Натана Джонса. Сельес для российского болельщика может быть примечателен тем, что год работал в ярославском «Шиннике», где был ассистентом Александра Побегалова и Игоря Ледяхова. Теперь Рубену предстоит в роли главного спасать «Саутгемптон» от вылета из АПЛ — в данный момент «святые» занимают последнее место в таблице, набрав всего 18 очков в 23 матчах.
Работал в Ярославле, мог оказаться в «Ахмате»
Тренерская карьера Сельеса стартовала в греческом «Арисе», где он работал тренером по физподготовке в молодежных и детских командах. Затем были полгода работы в академии «Вильярреала», пока зимой-2010 Сельес не получил предложение из России. Как это было, «СЭ» рассказал тренировавший тогда «Шинник» Игорь Ледяхов:
«В 2010 году я принял «Шинник», и мне нужен был тренер по физической подготовке. Знакомые из Испании меня познакомили с Рубеном. Я с ним встретился, предложил работу, и он быстро согласился на переезд в Ярославль. Для него «Шинник» был ступенькой в большой футбол, ведь до этого он работал только с детьми. Сельес с удовольствием работал в России, правда, отрезок нашей совместной работы получился небольшим — всего восемь матчей. Но мы с ним до сих пор общаемся, в декабре созванивались, поздравили друг друга с праздниками и обсудили один вопрос.
Могу только пожелать ему удачи в «Саутгемптоне». У него большое портфолио — работал в Азербайджане, Греции, Дании и Норвегии. Кстати, мы могли вместе поработать и во второй раз. В 2018 году я возглавил «Ахмат» и хотел пригласить Рубена в свой штаб на должность тренера по физической подготовке. Но у него был контракт с «Орхусом» на три года, поэтому он никак не мог принять мое предложение".
Методы работы Сельеса
Можно посчитать, что это неважная деталь в образе тренера, но ассистенты редко появляются на матчах в чем-то, кроме спортивных костюмов. По словам тренера Давида Нильсена, ассистентом которого Сельес работал в «Орхусе» и «Стремсгодсете», это был знак руководству о готовности возглавить команду в сложный период.
«Если ты уверен в себе и в своих силах, если ты подготовлен и знаешь, что поможешь этому клубу, тогда ты появляешься в костюме на игры. Рубен не сомневается, что способен стать главным тренером «Саутгемптона» и вытащить его из зоны вылета», — сказал Нильсен Sky.
Также игроки выделяют особое отношение Сельеса к играм, теории и тренировкам. Он никогда не предъявлял претензий игрокам и не говорил, что те опозорили клуб и болельщикам за них стыдно. Зато испанец всегда пытался искать ошибки и настраивал своих футболистов, чтобы они сами подходили к нему и спрашивали, над чем работать.
В 23 года Сельес получил степень магистра спорта и физиологии. Он окончил Исследовательский институт Валенсии по данному направлению, а в 25 получил профессиональную лицензию Pro от УЕФА. Также Рубен подрабатывал видеоаналитиком для «Вильярреала» и «Валенсии», но так и не смог перейти на эту работу на постоянной основе. Зато его аналитические способности пригодились в норвежском «Стремсгодсете».
«Мы были хорошей командой, и у нас были фантастические атакующие таланты, главным из которых был Мартин Эдегор, — вспоминает Нильсен. — Но через пару месяцев мы обнаружили, что проигрываем со счетом 3:5, 2:5. Мы сидели в ресторане, после того как нас уволили, улыбнулись друг другу и сказали: «Теперь мы знаем, что больше никогда такого не повторится». После этого Сельес выработал действительно сильную оборонительную философию».
И пока слова Нильсена подтверждаются — за два первых матча под руководством Сельеса «Саутгемптон» пропустил всего раз. Правда, за победой над «Челси» (1:0) последовало поражение от конкурента «Лидса» (0:1). Теперь отрыв от заскочившего на спасительную 18-ю строчку «Лидса» — четыре очка, а времени на исправление ситуации все меньше. Зато уже понятно, на чем Сельес собирается строить игру — строгая игра от обороны, контратаки и стандарты от Джеймса Уорд-Проуза. Болельщики же называют тренера «Супер Рубен Сельес» и верят в спасение команды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|24
|18
|3
|3
|52-23
|57
|
2
|Ман. Сити
|25
|17
|4
|4
|64-25
|55
|
3
|МЮ
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|
4
|Тоттенхэм
|25
|14
|3
|8
|46-35
|45
|
5
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
6
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|
7
|Ливерпуль
|23
|10
|6
|7
|38-28
|36
|
8
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|24
|8
|7
|9
|23-25
|31
|
11
|Астон Вилла
|24
|9
|4
|11
|30-38
|31
|
12
|Кр. Пэлас
|24
|6
|9
|9
|21-31
|27
|
13
|Нот. Форест
|24
|6
|7
|11
|18-42
|25
|
14
|Лестер
|24
|7
|3
|14
|36-42
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|24
|6
|6
|12
|18-33
|24
|
16
|Вест Хэм
|24
|6
|5
|13
|23-29
|23
|
17
|Лидс
|24
|5
|7
|12
|29-39
|22
|
18
|Эвертон
|24
|5
|6
|13
|17-32
|21
|
19
|Борнмут
|24
|5
|6
|13
|22-48
|21
|
20
|Саутгемптон
|24
|5
|3
|16
|19-41
|18
|24.02
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 1
|25.02
|15:30
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|25.02
|18:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 2
|25.02
|18:00
|
Лидс – Саутгемптон
|1 : 0
|25.02
|18:00
|
Лестер – Арсенал
|0 : 1
|25.02
|18:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|4 : 0
|25.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|1 : 4
|25.02
|22:45
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|0 : 0
|26.02
|16:30
|
Тоттенхэм – Челси
|2 : 0
|5.04
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|22
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|22
|1
|4