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Сегодня, 16:30

Разный стиль и пышный бюст: как выглядит девушка самого дорогого аргентинского футболиста

Отдел фото «СЭ»
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Фото Соцсети
Фото AFP
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Reuters
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Фото новичка «Челси» Энцо Фернандеса и его любимой девушки.

22-летний аргентинец Энцо Фернандес перешел из «Бенфики» в «Челси» и стал самым дорогим аргентинцем в истории футбола. Трансфер чемпиона мира обошелся лондонскому клубу в 121 миллион евро и стал рекордным для английского футбола. Вчера Фернандес провел первый матч за новый клуб. «Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» — 0:0.

Энцо Фернандес дебютировал за «Челси» в матче с «Фулхэмом». 3 февраля 2023 года. Фото AFP
Фото AFP

Наверняка в ближайшее время к новичку синих в Лондоне присоединится его подруга Валентина Сервантес, которая точно поможет Энцо с адаптацией в новой стране. Ведь она по образованию преподаватель английского языка.

Валентина Сервантес. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Сервантес на год старше Фернандеса. 23 года ей исполнилось 2 февраля, на следующий день после официального объявления Энцо игроком «Челси».

Валентина Сервантес. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Звезда «Ривер Плейта» познакомился с Валентиной в Аргентине в 2019 году.

Энцо Фернандес и Валентина Сервантес. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Через год на свет появилась очаровательная малышка Оливия.

Энцо Фернандес и Валентина Сервантес с дочкой. Фото Соцсети
Фото Соцсети

При этом Энцо и Валентина не расписаны и даже не объявляли о своей помолвке.

Энцо Фернандес и Валентина Сервантес. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Помимо иностранных языков девушка Фернандеса любит водить машину, путешествовать и с удовольствием делится фото счастливой жизни в своих соцсетях.

Валентина Сервантес. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Число подписчиков Валентины Сервантес возросло после победы сборной Аргентины на чемпионате мира и приближается к миллиону. После подписания контракта Фернандеса с «Челси» этот рубеж будет преодолен за счет поклонников английской команды.

Валентина Сервантес, Энцо Фернандес и Оливия. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Валентина старается не оставлять любимого надолго. Вместе с дочкой она приехала в Лиссабон, где Фернандес играл за «Бенфику». И, разумеется, поддерживала его в Катаре во время чемпионата мира.

Энцо Фернандес и Валентина Сервантес на ЧМ-2022 в Катаре. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Вместе с Оливией Валентина поздравила Фернандеса с победой и званием лучшего молодого футболиста чемпионата мира.

Валентина Сервантес, Энцо Фернандес и Оливия после финального матча ЧМ-2022 в Катаре. Фото Reuters
Фото Reuters

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
фото
6
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
Результаты / календарь
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8 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 0 : 0
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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