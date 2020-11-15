«Он улыбался и включил сексуальную музыку». Джон Терри и его женщины

Легенда «Челси» и бывший капитан сборной Англии был большим охотником до противоположного пола.

Легенда

На одной из трибун «Стэмфорд Бридж» висит баннер, посвященный Джону Терри. На нем написано: «Капитан. Лидер. Легенда». Трудно поспорить.

Но насколько Терри хорош на футбольном поле, настолько же противоречив за его пределами. Шлейф скандалов и некрасивых историй сопровождает его на протяжении всей карьеры.

Терри парковал свою машину на месте для инвалидов. С товарищами по команде веселился и выпивал в гостинице в аэропорту «Хитроу» вечером 11 сентября 2001 года, подшучивая при этом над оказавшимися рядом гражданами США. Вместе с партнером по «Челси» Джоди Моррисом дрался с охранником в ночном клубе. Надирался так, что справлял малую нужду в стакан, взятый на барной стойке, а до этого, будучи травмированным, вовсю отрывался на танцполе. Проигрывал на ставках по 40 тысяч фунтов в неделю. Его отца, Теда, хитрые журналисты ловили на том, что он пытался продать им дозу кокаина. И так далее, и так далее. Английские таблоиды — самые хищные в мире, и они с упоением откапывали подобные истории.

Но главный скандал, в который оказался втянут Терри и про который, пожалуй, слышали все, кто интересуется футболом, — это история с подругой его партнера по «Челси» Уэйна Бриджа, из-за которой он был первый раз лишен капитанской повязки в сборной Англии (был и второй — после расистских оскорблений в адрес защитника «Вест Хэма» Антона Фердинанда). Впрочем, женщины занимают особое место в жизни Терри.

Тони

Главная из них—- его жена Тони. Они познакомились, когда Джону было 17 лет, он был в академии «Челси» и получал там более чем скромные 48 фунтов в неделю.

«Мы сразу нашли общий язык, и я подумала, что он очень хороший. Я понятия не имела, что он футболист, пока не увидела его по телевизору. Мы начали ужинать вместе. Платила всегда я, потому что у него не было особо много денег. Он встречал меня на своем крошечном голубом «Ситроен Саксо». Это была простая жизнь», — рассказывала она.

Сама Тони в то время работала косметологом.

По словам Тони, она долго не могла забеременеть — врачи диагностировали ей синдром поликистозных яичников. После этого у них был сложный разговор с Терри.

«Помню, как разговаривала с Джоном и сказала: «Послушай, если у меня не будет детей, мы будем вместе? Тебе это нравится?» Он ответил, что да, все в порядке, значит, мы будем только вдвоем», — вспоминала Тони.

Однако в мае 2006 года у пары родились близнецы — сын Джорджи и дочь Саммер Роуз.

Еще через год Джон и Тони официально узаконили свои отношения, сыграв свадьбу. Гуляли в том числе и на роскошной яхте Романа Абрамовича, которую владелец «Челси» предоставил своему капитану.

Дженни

Терри говорил в 2005 году: «Бывало, я плохо себя вел и спал с другими девушками за ее спиной, и это неправильно. Но теперь Тони обо всем знает, и мы двигаемся дальше. Я больше не собираюсь никогда изменять ей».

Таблоид The Sun писал, что Терри как минимум семь раз изменял Тони. Он был завсегдатаем ночных клубов и расположенных в лондонском Вест-Энде стрип-баров, где девушки сидят на коленях у посетителей. Часть из них потом охотно делилась этими историями с той же The Sun, надо полагать, небесплатно.

Впрочем, Терри, похоже, не изменил своего поведения и после патетических слов о том, что отныне он будет всегда верен Тони. В ноябре 2005 года он попал в неприятную историю, когда якобы переспал с 17-летней Дженни Баркер прямо в своем «Бентли» на автостоянке. Девушка, столкнувшись с ним на улице, попросила автограф, после чего все и началось.

«Он улыбался и включил сексуальную музыку Лютера Вандросса на большом экране в машине. Одно следовало за другим, но у нас не было секса. Я не хотела уступать ему», — рассказывала Баркер.

Затем Терри якобы отправлял ей сообщения сомнительного содержания. К слову, в этот момент Тони как раз была беременна.

Ванесса

Однако главный скандал в жизни экс-капитана «Челси» полыхнул четыре с половиной года спустя, в январе 2010-го, и стал историей национального масштаба. В его центре оказались Терри, его партнер по сборной Англии Уэйн Бридж и его подруга Ванесса Перронсель — французская модель.

Терри и Бридж дружили семьями. Их дома в графстве Саррей находились по соседству. Они вместе проводили каникулы. Летом 2009 года Бридж перешел из «Челси» в «Манчестер Сити». Там, кстати, мог оказаться и Терри. В 2008-м, сразу после перехода «Сити» к арабским владельцам, те сделали ему щедрое предложение. Джон отказался и заключил новое соглашение с «Челси» с зарплатой 170 тысяч фунтов в неделю. При этом на встрече с Абрамовичем именно Терри ждал от владельца клуба заверений в лояльности, а не наоборот, как можно было бы подумать.

Вскоре после переезда в Манчестер Бридж и Перронсель расстались — пара так и не смогла приспособиться к новой жизни. Француженка вместе с трехлетним сыном Джейдоном вернулась в Саррей, в георгианский особняк стоимостью два миллиона фунтов.

Там ее несколько раз в неделю навещал Терри. В середине января 2010-го сведения об этом оказались в распоряжении таблоида News of the World (он, кстати, в 2011-м был закрыт после громкого скандала с прослушкой телефонов публичных людей, которой занималась редакция). Терри попытался наложить судебный запрет на публикацию, говоря, что это будет вмешательством в частную жизнь. Однако судья Тугендхат не пошел ему навстречу, сказав, что суть жалобы Терри заключалась не в защите его частной жизни, а в «защите репутации, в частности среди спонсоров».

И 29 января 2010 года начался форменный ад. Таблоиды соревновались в смаковании подробностей — неважно, подлинных или вымышленных. Якобы Перронсель забеременела от Терри, и тот уговорил ее сделать аборт в одной из лондонских клиник, оплатив все расходы, а после дал 20 тысяч фунтов, чтобы она «подняла себе настроение». Якобы он заплатил Перронсель крупную сумму (от 400 до 800 тысяч фунтов в разных источниках), чтобы она не общалась с прессой. Якобы француженка ходила по редакциям таблоидов и предлагала сделать с ней эксклюзив за 250 тысяч фунтов. Якобы она спала с еще несколькими игроками и сотрудниками «Челси»...

В августе 2010 года она дала интервью изданию Observer, в котором отрицала и саму связь с Терри, и все эти слухи.

«То, что у нас было, нельзя назвать любовью. Это была дружба. Ни одно слово из того, что было написано обо мне, не было правдой. Это было ужасно. У меня есть трехлетний сын, ребенок, который будет читать об этом. Это все выдумано. Но ты не можешь бороться с ними, что тут поделать», — говорила Перронсель.

Она и сейчас живет вместе с сыном в том самом доме в Саррее, и кажется, что именно Перронсель стала главной жертвой во всей этой истории.

Николь

Когда бушевал скандал, на свет стали вылезать новые подробности загулов Терри. Так, в The Daily Mail появился рассказ Николь Скончифорни — дизайнера, модели и наследницы миллионного состояния. Якобы Терри однажды приставал к ней в ночном клубе после того, как оттуда ушла его жена Тони.

«Терри был очень настойчив. Из-за этого я поссорилась со своим бойфрендом, мы потом расстались. Джон тоже был обидчивым. Мы танцевали, а Терри то и дело подходил к нашему столику. В итоге мы с ним долго разговаривали. Это разозлило моего парня, после чего Джон пригласил меня на свидание. Он совершенно обезумел. Терри не поцеловал меня, но подошел очень близко к этому. Мои друзья сказали, что не могут в это поверить. Потом Джон несколько недель присылал мне сообщения с просьбой встретиться с ним в отеле», — рассказывала Скончифорни.

«Надеюсь, что у них с Тони все наладится. Она просто потрясающая женщина, и Джону пора перестать унижать ее», — добавила она.

Пожелание Скончифорни сбылось — Терри и Тони все еще вместе. В 2018-м, когда Джон закончил карьеру игрока, они даже летали на Мальдивы всей семьей отмечать годовщину свадьбы. После истории с Бриджем и Перронсель больше громких скандалов, связанных с отношениями с женщинами, не случалось. Сам Терри до сих пор никак не комментирует тот случай.