Английский Кокорин вновь забивает. Тони ставил против своей команды — но его хотят «Арсенал» и «Челси»
27-летний форвард «Брентфорда» Айван Тони забил со штрафного в ворота «Ноттингема» — и вся Англия в экстазе. Дело в том, что нападающий отличился после восьмимесячного перерыва — его отстранили за ставки. Но почему вся страна за ним наблюдала?
Айван — хороший форвард. Один из лучших в Англии
За пределами топ-клубов в АПЛ не так много выдающихся игроков. Еще меньше их в командах типа «Брентфорда», в основном оседающих во второй половине таблицы. Но Айван Тони — исключение. Он появился в АПЛ вместе с «пчелами» в сезоне-2021/22, и с тех пор забил уже больше 30 мячей.
На фоне Холанна кажется, что это не так много, но Тони шел по нарастающей. В первом сезоне в элите — 12 голов, во втором — уже 20, и был одним из лучших бомбардиров АПЛ. Про статистику в чемпионшипе (31+10 в последнем сезоне) и говорить не стоит.
При этом переоценивать Айвана тоже не нужно — на пике с игры он забил только 14 раз, остальные шесть пришлись на пенальти. Правда, 11-метровые — сильная сторона Тони, за карьеру он промазал всего дважды за 31 попытку. Более уверенного пенальтиста на островах нет.
Для Англии, где примерно каждый топ-клуб, кроме «МС», испытывает проблемы с нападающими, Тони стал надеждой. За два года он подорожал на Transfermarkt с 18 миллионов евро до 50, и «Брентфорд» уже постепенно готовился к торгам — но тут случилось неприятное. Айвана отстранили за ставки на 8 месяцев.
Тони — лудоман. Он ставил против своей команды
О том, что форварда «Брентфорда» могут отстранить, стало известно еще в ноябре 2022-го. Тогда Футбольная ассоциация выдвинула Тони обвинения в 232 нарушениях, в феврале к ним добавились еще 30. При этом 29 ставок Айван сделал на матчи своей команды, из них 13 раз Тони ставил на поражения. Несмотря на это, в клубе заявили, что максимально поддержат своего игрока.
В результате расследования чиновники выявили у форварда лудоманию, он подсел на беттинг с 15 лет. Это, а также раскаяние и сотрудничество со следствием помогло — вместо 15 месяцев отстранения Тони получил восемь. Но получилось все равно сурово — игроку запретили половину срока даже тренироваться с командой. Зато «Брентфорд» не лишил его зарплаты.
Это и неудивительно — ссориться с пусть и глупо поступившим, но все же таким ценным игроком недальновидно. Весь срок дисквалификации Тони никто не порицал — напротив, постоянно появлялись слухи о переходе в тот или иной топ-клуб.
Куда может перейти Тони?
Несмотря на дисквалификацию в резюме и относительно обычную статистику, за форвардом сборной Англии идет настоящая охота. Инсайдеры уже несколько месяцев пишут об интересе «Челси», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». При этом про канониров как будто говорят активнее, чем про другие клубы — более того, именно в эту часть Лондона Тони чаще всего отправляют журналисты и эксперты.
Вот, например, что говорил Пирс Морган: «Я думаю, что у Габриэля Жезуса фантастическая тепловая карта, он выдающийся футболист, прикладывает невероятные усилия и будет забивать голы, но он никогда не забьет 25 голов за сезон или что-то в этом роде. Тони — прирожденный бомбардир, хищный бомбардир, а у нас таких нет».
Сам англичанин, по слухам, тоже не против перейти в «Арсенал» — хочет бороться за чемпионство. А боссы «Брентфорда» на фоне такого сумасшедшего спроса тоже немного сошли с ума. Изначально они просили за Тони 60 миллионов фунтов, потом — 80, сейчас не расстанутся с форвардом менее чем за 100 миллионов.
Однако Айван добавил огня, едва вернувшись с дисквалификации — в первом же матче забил прямым ударом со штрафного в ворота «Ноттингема», причем поступил хитро — несколько раз сдвинул мяч с точки. Ну, он предупреждал, пока отдыхал, что хочет выйти из бана «другим зверем».
Теперь одна из главных английских интриг — найдется ли топ-клуб, который отдаст 100 миллионов за игрока со славой Тони? Учитывая, что он пока еще не показал какого-то выдающегося выступления на высоком уровне, ему 27 лет, а еще он по глупости пропустил почти год карьеры (и ставил против своей команды!). Если найдется — это будет какое-то кокоринское везение, который после длительного простоя ухватил сумасшедший контракт в «Спартаке».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43-18
|45
|
2
|Ман. Сити
|20
|13
|4
|3
|48-23
|43
|
3
|Арсенал
|21
|13
|4
|4
|42-20
|43
|
4
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|43-27
|43
|
5
|Тоттенхэм
|21
|12
|4
|5
|44-31
|40
|
6
|Вест Хэм
|20
|10
|4
|6
|33-30
|34
|
7
|МЮ
|21
|10
|2
|9
|24-29
|32
|
8
|Брайтон
|20
|8
|7
|5
|38-33
|31
|
9
|Челси
|21
|9
|4
|8
|35-31
|31
|
10
|Ньюкасл
|21
|9
|2
|10
|41-32
|29
|
11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30-31
|28
|
12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28-35
|25
|
13
|Фулхэм
|21
|7
|3
|11
|28-36
|24
|
14
|Брентфорд
|20
|6
|4
|10
|29-33
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|21
|5
|6
|10
|22-34
|21
|
16
|Нот. Форест
|21
|5
|5
|11
|26-38
|20
|
17
|Эвертон
|21
|8
|3
|10
|24-28
|17
|
18
|Лутон Таун
|20
|4
|4
|12
|24-38
|16
|
19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21-42
|12
|
20
|Шеффилд Юн.
|20
|2
|3
|15
|15-49
|9
|12.01
|22:45
|
Бернли – Лутон Таун
|1 : 1
|13.01
|15:30
|
Челси – Фулхэм
|1 : 0
|13.01
|20:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|2 : 3
|14.01
|17:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 0
|14.01
|19:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|2 : 2
|20.01
|15:30
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|5 : 0
|20.01
|20:30
|
Брентфорд – Нот. Форест
|3 : 2
|21.01
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
|- : -
|21.01
|19:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|22.01
|22:45
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|17
|1
|7
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|17
|1
|6