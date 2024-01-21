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Английский Кокорин вновь забивает. Тони ставил против своей команды — но его хотят «Арсенал» и «Челси»

Форвард «Брентфорда» Тони забил в первом матче после отстранения за ставки
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Айван Тони.
Фото Reuters
Забил в первом же матче после дисквалификации.

27-летний форвард «Брентфорда» Айван Тони забил со штрафного в ворота «Ноттингема» — и вся Англия в экстазе. Дело в том, что нападающий отличился после восьмимесячного перерыва — его отстранили за ставки. Но почему вся страна за ним наблюдала?

Айван — хороший форвард. Один из лучших в Англии

За пределами топ-клубов в АПЛ не так много выдающихся игроков. Еще меньше их в командах типа «Брентфорда», в основном оседающих во второй половине таблицы. Но Айван Тони — исключение. Он появился в АПЛ вместе с «пчелами» в сезоне-2021/22, и с тех пор забил уже больше 30 мячей.

На фоне Холанна кажется, что это не так много, но Тони шел по нарастающей. В первом сезоне в элите — 12 голов, во втором — уже 20, и был одним из лучших бомбардиров АПЛ. Про статистику в чемпионшипе (31+10 в последнем сезоне) и говорить не стоит.

Айван Тони. Третьего бомбардира АПЛ дисквалифицировали на восемь месяцев. Тони готовился к переходу в топ-клуб, но сам же все испортил

При этом переоценивать Айвана тоже не нужно — на пике с игры он забил только 14 раз, остальные шесть пришлись на пенальти. Правда, 11-метровые — сильная сторона Тони, за карьеру он промазал всего дважды за 31 попытку. Более уверенного пенальтиста на островах нет.

Для Англии, где примерно каждый топ-клуб, кроме «МС», испытывает проблемы с нападающими, Тони стал надеждой. За два года он подорожал на Transfermarkt с 18 миллионов евро до 50, и «Брентфорд» уже постепенно готовился к торгам — но тут случилось неприятное. Айвана отстранили за ставки на 8 месяцев.

Футболист «Брентфорда» Айван Тони
Фото Reuters

Тони — лудоман. Он ставил против своей команды

О том, что форварда «Брентфорда» могут отстранить, стало известно еще в ноябре 2022-го. Тогда Футбольная ассоциация выдвинула Тони обвинения в 232 нарушениях, в феврале к ним добавились еще 30. При этом 29 ставок Айван сделал на матчи своей команды, из них 13 раз Тони ставил на поражения. Несмотря на это, в клубе заявили, что максимально поддержат своего игрока.

В результате расследования чиновники выявили у форварда лудоманию, он подсел на беттинг с 15 лет. Это, а также раскаяние и сотрудничество со следствием помогло — вместо 15 месяцев отстранения Тони получил восемь. Но получилось все равно сурово — игроку запретили половину срока даже тренироваться с командой. Зато «Брентфорд» не лишил его зарплаты.

Это и неудивительно — ссориться с пусть и глупо поступившим, но все же таким ценным игроком недальновидно. Весь срок дисквалификации Тони никто не порицал — напротив, постоянно появлялись слухи о переходе в тот или иной топ-клуб.

Фото Reuters

Куда может перейти Тони?

Несмотря на дисквалификацию в резюме и относительно обычную статистику, за форвардом сборной Англии идет настоящая охота. Инсайдеры уже несколько месяцев пишут об интересе «Челси», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». При этом про канониров как будто говорят активнее, чем про другие клубы — более того, именно в эту часть Лондона Тони чаще всего отправляют журналисты и эксперты.

Вот, например, что говорил Пирс Морган: «Я думаю, что у Габриэля Жезуса фантастическая тепловая карта, он выдающийся футболист, прикладывает невероятные усилия и будет забивать голы, но он никогда не забьет 25 голов за сезон или что-то в этом роде. Тони — прирожденный бомбардир, хищный бомбардир, а у нас таких нет».

Сам англичанин, по слухам, тоже не против перейти в «Арсенал» — хочет бороться за чемпионство. А боссы «Брентфорда» на фоне такого сумасшедшего спроса тоже немного сошли с ума. Изначально они просили за Тони 60 миллионов фунтов, потом — 80, сейчас не расстанутся с форвардом менее чем за 100 миллионов.

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Однако Айван добавил огня, едва вернувшись с дисквалификации — в первом же матче забил прямым ударом со штрафного в ворота «Ноттингема», причем поступил хитро — несколько раз сдвинул мяч с точки. Ну, он предупреждал, пока отдыхал, что хочет выйти из бана «другим зверем».

Теперь одна из главных английских интриг — найдется ли топ-клуб, который отдаст 100 миллионов за игрока со славой Тони? Учитывая, что он пока еще не показал какого-то выдающегося выступления на высоком уровне, ему 27 лет, а еще он по глупости пропустил почти год карьеры (и ставил против своей команды!). Если найдется — это будет какое-то кокоринское везение, который после длительного простоя ухватил сумасшедший контракт в «Спартаке».

Футбол
ФК Брентфорд
Айван Тони
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
8
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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 1 : 1
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Челси – Фулхэм
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13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 2 : 3
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 0
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 2
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
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20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
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Шеффилд Юн. – Вест Хэм
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