Звезда «Дэдпула» приобрел клуб пятого дивизиона Англии

Исполнитель главной роли в фильме «Дэдпул» Райан Рейнолдс приобрел клуб пятого дивизиона Англии «Рексем». Об этом голливудский актер сообщил в своем Twitter. Совладельцем станет Роб Макэлхенни, который известен по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно».

Еще в начали ноября американские актеры провели встречу с болельщиками клуба и презентовали свои идеи. В итоге их кандидатуры поддержало 95 процентов фанатов.

— Они хорошо осведомлены о делах в клубе и том, куда попали. Управление и раньше было хорошим, но у нас не было денег. Без них было невозможно двигаться дальше, — сказал президент клуба Дикси Макнил.

Отметим, что Рейнольдс и Макэлхенни собираются вложить в клуб два миллиона фунтов, хотят модернизировать арену «Рексема» и вернуть команду в чемпион-лигу.