09:18 5 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Златан Ибрагимович: "Если бы я ударил Коулмана нарочно, то он отключился бы"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил, что не нарочно ударил ногой по голове защитника "Эвертона" Шеймуса Коулмана. Это случилось во время матча чемпионата Англии, который завершился вничью со счетом 1:1.

– Я слышал, что один из комментаторов сказал, будто я специально ударил кого-то по голове, – цитирует ESPN Ибрагимовича. – Но это была простая равная борьба, так получилось. Поверьте, если я хочу ударить кого-то по голове, то знаю, как это сделать. Я могу ударить так, что человек отключится. Вот и все, что я могу сказать.

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