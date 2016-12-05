Златан Ибрагимович: "Если бы я ударил Коулмана нарочно, то он отключился бы"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил, что не нарочно ударил ногой по голове защитника "Эвертона" Шеймуса Коулмана. Это случилось во время матча чемпионата Англии, который завершился вничью со счетом 1:1.

– Я слышал, что один из комментаторов сказал, будто я специально ударил кого-то по голове, – цитирует ESPN Ибрагимовича. – Но это была простая равная борьба, так получилось. Поверьте, если я хочу ударить кого-то по голове, то знаю, как это сделать. Я могу ударить так, что человек отключится. Вот и все, что я могу сказать.