Зинченко сказал Коноплянке, что он выбрал правильный клуб

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко — о переходе Евгения Коноплянки в «Шахтер». Ранее футболист выступал за «Шальке».

— Ты выбрал правильный клуб, — сказал Зинченко Коноплянке в расположении сборной Украины. Видео опубликовал канал Footboom на Youtube.

Первым профессиональным клубом Коноплянки был «Днепр», где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С командой игрок становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

Позже 29-летний футболист выступал за испанскую «Севилью», с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и немецкий «Шальке». В сезоне-2018/19 провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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