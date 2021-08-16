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«Тоттенхэм» интересуется игроком «Кальяри» Нандесом

11:19
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«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Кальяри» Наитаном Нандесом, сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, клуб сделал запрос по поводу 25-летнего уругвайца. Сам футболист готов покинуть «Кальяри», так как хочет попробовать силы на более высоком уровне.

Информации о том, за сколько итальянский клуб готов отпустить хавбека, пока нет. В минувшем сезоне Нандес провел 32 матча в серии А, забив два гола и сделав две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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