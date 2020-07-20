Жозе Моуринью: «Мы одни из тех, кто набрал больше всех очков после возобновления чемпионата»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал трехматчевую победную серию в АПЛ.

Лондонцы обыграли «Арсенал» (2:1), «Ньюкасл» (3:1) и «Лестер (3:0).

— Было крайне важно так провести концовку сезона, — приводит слова Моуринью BBC. — Мы одни из тех, кто набрал больше всех очков после возобновления чемпионата.

Мы должны занять шестое место. Нам нужно обыграть «Кристал Пэлас» и ждать результатов матчей соперников. Седьмое место мы можем обеспечить себе сами. То, ак мы играем и как прибавляем — важно для следующего сезона.