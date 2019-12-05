Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Манчестер Юнайтед»? в 15-м туре чемпионата Англии (1:2) отметил игру нападающего Маркуса Рэшфорда?.

— Когда Рэшфорд играет слева, он действительно опасен, и я знал об этом, — цитирует BBC Моуринью. — Дал своим игрокам наилучшую информацию об этом. Его первый гол — типичный гол Рэшфорда. Мои парни это прекрасно знали.

Это шаг назад в матче против команды, у которой такие же цели — попасть в первую шестерку. Нам нужно продолжать работать. «Тоттенхэм» допустил ошибки, но неправильно о них сейчас сожалеть. В субботу у нас будет еще одни трудный матч (против «Бернли»).

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