Жозе Моуринью: «Думаю, «МЮ» финиширует между четвертым и шестым местами»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что его бывшая команда с трудом сможет претендовать на место в первой четверке чемпионата Англии. По его словам, бороться за более высокие позиции не получится.

— Я думаю, что «МЮ» финиширует где-то между четвертым и шестым местами, — цитирует Sky Sports Моуринью. — Это мое мнение. Я не думаю, что у «МЮ» есть состав, чтобы бороться за первые две позиции. Было бы большим достижением для них финишировать в первой четверке и вернуться в Лигу чемпионов.