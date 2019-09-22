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Жозе Моуринью: «Думаю, «МЮ» финиширует между четвертым и шестым местами»

16:35
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что его бывшая команда с трудом сможет претендовать на место в первой четверке чемпионата Англии. По его словам, бороться за более высокие позиции не получится.

— Я думаю, что «МЮ» финиширует где-то между четвертым и шестым местами, — цитирует Sky Sports Моуринью. — Это мое мнение. Я не думаю, что у «МЮ» есть состав, чтобы бороться за первые две позиции. Было бы большим достижением для них финишировать в первой четверке и вернуться в Лигу чемпионов.

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