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Жозе Моуринью: «Думаю, Бергвайн уже не сыграет в этом сезоне»

11:30
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что нападающий команды Стевен Бергвайн, скорее всего, пропустит остаток сезона-2019/20.

— Что с Бергвайном? Думаю, он уже не сыграет в этом сезоне, — приводит официальный сайт УЕФА слова Моуринью. — Бен Дэвис пропустит одну неделю. Мы уже привыкли, предыдущие травмы ударили по нам гораздо сильнее в плане психологии. Есть разница между четырьмя и пятью травмами, но когда у вас в лазарете шесть или семь футболистов, разницы уже нет.

Бергвайн перешел в «Тоттенхэм» из «ПСВ» в минувшее зимнее трансферное окно за 30 миллионов евро. Форвард провел за «шпор» 7 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 забитых мяча.

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