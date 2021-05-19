Жота может принять участие в последнем матче «Ливерпуля» в сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты.

«У Диогу спал отек, теперь снимок выглядит лучше, чем в первый раз. Есть небольшой шанс на то, что Жота сыграет с «Кристал Пэлас» в воскресенье. Это хорошие новости для Португалии, ведь у Диогу выросли шансы на то, чтобы сыграть на Евро», — приводит The Independent слова Клоппа.

16 мая Клопп сообщил, что 24-летний Жота получил травму и пропустит остаток сезона-2020/21. В нынешнем сезоне португалец провел 29 матчей за «Ливерпуль», на его счету 13 голов и 1 результативная передача.