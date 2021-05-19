Полузащитник дортмундской «Боруссии» Дилэйни может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилэйни может продолжить карьеру в Англии, сообщает ESPN.

По информации источника, на 29-летнего датчанина претендует «Саутгемптон». Немецкий клуб готов отпустить футболиста за сумму около 10 миллионов евро, поскольку контракт игрока истекает в конце следующего сезона.

В сезоне-2020/21 Дилэйни провел 33 матча за «Боруссию», на его счету 1 гол и 5 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17,5 миллиона евро.