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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Дилэйни может продолжить карьеру в Англии

08:46
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилэйни может продолжить карьеру в Англии, сообщает ESPN.

По информации источника, на 29-летнего датчанина претендует «Саутгемптон». Немецкий клуб готов отпустить футболиста за сумму около 10 миллионов евро, поскольку контракт игрока истекает в конце следующего сезона.

В сезоне-2020/21 Дилэйни провел 33 матча за «Боруссию», на его счету 1 гол и 5 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/4388384/live-transfer-talk-man-city-consider-record-breaking-one-year-deal-for-lionel-messi

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